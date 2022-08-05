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【珠璣人生@iM網欄】追憶昔日歷史 「歷史檔案部」內的香港故事

名人薈萃 09:03 2022/08/05

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「歷史檔案部」內的香港故事

七月初我和大家分享了對香港故宮博物館即將開幕的喜悅，並第一時間去預約參觀。作為一名自幼喜愛藝術的愛好者，我彷彿穿越了時空，感受到古代藝術文化的博大和精妙，其中六號館「穿越香港收藏史」中的展品及其背後的故事，更讓我體會到香港情懷。

https://inews.hket.com/article/3292562?r=cpstna

為了追憶更多令人回味的香港往事，上週日開展了另一次屬於我的「香港探索」。

這次我去到位於大角咀滙豐中心的「歷史檔案部展覽館」，迎面便見到巨形熒幕上如時光倒流般展現香港近代的歷史，導賞員更如數家珍地向訪客介紹所展示的藝術品。令我印象最深刻的是一幅香港華商送贈給大班湯馬士‧昃臣爵士（Sir Thomas Jackson）的中式刺繡，這幅巨型的刺繡四周繡滿了傳統中式龍鳳、牡丹、孔雀等吉祥圖案，中間的「秋水伊人」出自《詩經》，為這幅藝術品增添了一份詩情畫意。對於從事刺繡藝術工作的我來説，它無論是手工藝，還是其中所含的意義都令我為之震撼。

跟着導賞員的腳步，我欣賞了展館內多幅由十九世紀東方最有影響力的西方畫家錢納利（George Chinnery）所繪的油畫，這些珍藏的畫作都與香港歷史有關。其中於1828年為「浩官」伍秉鑒所繪的肖像畫十分引人注目，作為一名商人，「浩官」的營商傳奇如今仍為人津津樂道。

這一幅幅充滿歷史故事的畫作、照片及現代化的數碼影像，把百多年來香港的變遷呈現在眼前：昔日商船往來的維港海岸線不斷改變；海港兩岸古舊的建築變成了高聳入雲的摩天大樓；數據中心亦由人手操作升級為自動化系統；職業女性的地位不斷得到提升……這些圖片，像在細説一個個香港故事，見證了香港近代的發展與進步。

最令我驚喜的是在歷史檔案館中竟看到我熟悉的「紅簿仔」和獅子錢罌！這兩樣具歷史感的小東西一下子把我帶回了童年 一 兒時收到長輩的「利是」，第一時間便是找出自己的那本「紅簿仔」把錢存入去；而平時投進那獅子錢罌中的零錢，也變成了我放學後的零食……那種雀躍是孩童時獨有的快樂！想不到這次「香港探索」居然重拾了這感覺，如同見證了我從求學到創業的成長和蛻變。

最後，我帶着一份平和與滿足完成了這次旅程。不久前錯過了滙豐銀行和K11 Musea合辦了一個大型的NFT展覽。但知道他們即將與M+博物館合作推出更多藝術文化項目，一定會帶給大家更多的驚喜 一 我又準備迎接下一個「旅程」的到來。

作者_王淑筠簡介：

兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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