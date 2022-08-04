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【NFLX】Netflix據指擬推出廣告投放業務　每千次瀏覽收費80美元

股市 16:46 2022/08/04

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【NFLX】Netflix擬推出廣告投放業務　每千次瀏覽收費80美元

美國影片串流平台Netflix（美：NFLX）據指計劃推出廣告投放業務，相關廣告每達1000次瀏覽，廣告商便需支付約80美元（約628港元）的費用，並將使Netflix成為最昂貴的廣告投放平台之一。

據《華爾街日報》引述消息人士報道，Netflix主席兼聯席行政總裁Reed Hastings等高層曾私下向投資者和廣告商透露，Netflix將推出廣告業務，相關廣告每達1000次瀏覽，通過幫助廣告商鎖定特定的受眾群體，廣告商便需支付約80美元（約628港元）的費用。

消息人士表示，Netflix高層正在對廣告業進行全面調查，與廣告商對話並製定策略。一位接近Netflix廣告業務的人士指，公司正在討論廣告業務的推進相關方案，形式不限於在視頻之前播放廣告，以及在平台中插入廣告，但公司至今仍未透露具體的廣告數量及廣告出現的方式。

另外，消息人士又指，Hastings已經為Netflix的廣告業務設定了很高的財務目標。公司考慮到對廣告銷售方面經驗不足，Netflix正着手為一個高層職位物色具有廣告專長的人選，並至少接觸兩名Comcast的行政人員。

至於帶有廣告的低價訂閱服務的收費，Netflix仍未作出具體說明收費，但市場預計將低於目前最便宜的9.99美元收費選項。另外，公司計劃在明年開始向家庭收取共享費。不過，消息人士還指，Netflix本打算今年第四季度推出全新的含有廣告的訂閱服務，但這一安排可能會被推遲。

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編輯：姚卓然

 

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