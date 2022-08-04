【長和系】長和確認正洽售 尚乘數科母企股份

港資美股尚乘數科（美：HKD）上市以來股價持續飆升，市值更一度超越可口可樂（美：KO）、強生（美：JNJ）等國際大型企業，惹來環球市場高度關注。外界亦同時關注長和系當年有關創立尚乘數科母公司尚乘集團（美：AMTD）。長江集團今日發聲明指，旗下公司沒有直接持有尚乘數科之股權，亦與該公司沒有任何業務往來。長和(00001)全日收報51.4元，上升0.8%。

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公司澄清，長江集團於接近10年前已經出售絕大部份持有之尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售之不足4％極小量權益，已將僅剩之小量尚乘集團權益歸類於眾多財務投資中之一個小額項目。現正洽談出售這些股份。長江集團又指，現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表；長江集團亦沒有參與尚乘集團的

營運，並對該集團之任何業務及計劃一無所知。

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