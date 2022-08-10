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【跟錢家學理財@iM網欄】投資者識別碼制度的實施

名人薈萃 10:03 2022/08/10

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投資者識別碼制度最早將於今年底實施，讓證監會更有效識別透過經紀行或銀行下單的投資者，提升其市場監察能力，加強對投資者的保障。

目前證監會通過聯交所的交易系統，只能知悉就證券買賣下單的券商。當出現可疑交易時，證監會需要向券商索取資料，才可以知悉交易背後的實際投資者。投資者識別碼制度讓證監會更快得悉下單投資者的資料。

根據該制度，中介人（經紀行或銀行）需要把客戶的身分證明文件資料，連同他們為客戶編配的一個券商客戶編碼，一次過交予聯交所及證監會的保密資料庫。

 

向中介人提供同意書

鑑於《個人資料（私隱）條例》，中介人須取得個人客戶的同意，才可以把客戶的身分證明文件資料轉交給保密資料庫。在開立戶口時，投資者如已經提交了身分證明文件資料給中介人，那麼就只需要按照中介人指示，提供收集及傳送你的身分證明文件資料的同意書便可。

投資者需要提交同意書，才可以繼續購買或存入證券，否則就只能夠出售或提取本身持有的證券。

 

加密技術保護資料

中介人向保密資料庫轉交的客戶資料，只限於身分證明文件上的姓名、號碼、發出地和類別，而無須轉交其身分證明文件副本及其他資料，例如出生日期、住址或電話號碼。有關資料轉交屬一次性質，除非日後客戶的身分證明文件資料出現變更，才需要作出更新。保密資料庫的客戶資料會以加密技術保護，只供證監會和聯交所的獲授權人員查閱。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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