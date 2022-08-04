【員工罷工】路透社只加薪1%引不滿　9成美國員工參與罷工

▲ 由於加薪幅度不及預期，美國路透社的記者正計劃全日罷工，這將是該公司近幾十年來有工會成員首次罷工。

由於加薪幅度不及預期，美國路透社的記者正計劃全日罷工，這將是該公司近幾十年來有工會成員首次罷工。

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美國電訊工人聯合會（Communications Workers of America，CWA）的代表稱，路透社並沒有就適當加薪與員工進行談判，故計劃在紐約時間週四早上6時進行24小時罷工。據工會代表稱，300名員工中約有90%同意參加罷工。

路透社提議簽訂一份為期3年的僱傭合同，保證年薪增長1%，但工會代表反映，這追不上9%的通貨膨脹率，損害了員工的購買力。工會成員更向國家勞工關係委員會（National Labor Relations Board，NLRB）提出投訴，稱路透社管理層未能真誠合作。

工會談判委員會成員、記者Tim McLaughlin表示：「在2020年，我們都被要求加緊努力。」但現在卻只換來1%薪金增長。

銷售和收入超出預期

對於罷工，路透社在一份電子郵件聲明中表示：「完全致力於與工會進行建設性談判以達成和解」。並補充，「對話正在進行中，並將按照雙方同意的條款結束。」

據工會網站稱，路透社在全球約200個城市擁有共約2,500名記者員工。路透社5月份的第一季度收益報告中顯示，銷售和收入超出預期，公司總收入同比增長6%，達到16.7億美元（約131.09億港元）。根據其2021年年度報告，路透社的主要客戶更因通貨膨脹加劇，而自動支付更多費用。

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責任編輯：李智美