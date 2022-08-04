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【滙豐保險】滙豐保險推「Life Goes On」概念館　以藝術品分享生命故事

Hot Talk 16:15 2022/08/04

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【滙豐保險】滙豐保險推「Life Goes On」概念館　以藝術品分享生命故事

為讓公眾了解有關危疾的保障，面對突變事件時建立積極樂觀心態，滙豐 （00005） 旗下滙豐保險宣布，即日（4日）起至8月14日於中環街市一樓120及122號舖推出 「Life Goes On 概念館」，宣揚「無懼生活突變 Life Goes On 」的精神。

滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，隨著罹患危疾的人數不斷上升，這次推出新滙達保危疾保障產品的目標是讓大眾以較易負擔的保費，取得幾乎涵蓋所有類型的危疾保障。

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，滙達保危疾保障計劃易於理解，且可經由直接銷售渠道投保，相信能大幅提升客戶購買危疾保障的體驗 ，亦進一步豐富了滙豐保險現有的數碼產品組合，鞏固其在數碼渠道的市場領導地位。

「Life Goes On 概念館」由3位年輕的危疾患者及康復者擔任活動大使組成#Life GoesOnner創作團隊，以自身經歷打造一系列藝術作品，分享突變過後如何活出更精彩人生。展出的藝術作品包括化妝師Sapphire shen的蝴蝶妝藝術照、髮型師Pitt Cheung的九型人格潮流假髮造型，以及爵士結他手Teriver Cheung的音樂作品。

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實習記者：張巧怡

 

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