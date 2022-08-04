【轉數快】今年轉數快新增113萬個新戶口登記

▲ 7月份轉數快按月驟增近15萬個新戶。

據香港銀行同業結算公司的最新統計，轉數快（FPS）於7月底累計共有1075.5萬個帳戶登記，較6月底的1060.7萬個戶口，按月增加逾14.79萬個。如以去年底只有962萬多個帳戶計，今年首7個月再增加113.4萬個新登記，以幅度計，增幅近12%。

而本周日（8月7日）起港府再向市民派發第2輪消費券，今次新加入15萬名包括港漂等新港人，市料吸引更多人使用電子錢包，將刺激轉數快的上客量再創新高。況且，6個儲值支付商早已猛谷優惠，如滙豐（HSBC）再打Mirror牌，Alipay支付寶、WeChatPay及Tap and Go亦加碼谷着數搶客。

BoC Pay推多項消費券優惠

中銀香港 （02388） 則推出「BoC Pay閃購周」消費券優惠，夥拍海洋公園、麥當勞、鴻福堂、士多Ztore及友和YOHO，由下周一（8月8日）起一連五日，推出多個閃購優惠。客戶凡經BoC Pay領取消費券，可尊享電子支付便利和驚喜消費優惠，齊齊加碼消費。

其玩法是，以BoC Pay登記領取消費券的客戶，除可於8月8日登入友和YOHO手機版網上商店，以超低價搶購100部iPhone 13、20部Sony PlayStation 5、以及20部Nintendo Switch OLED 遊戲主機外，客戶更可於8月9日於士多Ztore網站，購買指定糧油產品獲低至半價優惠。

此外，客戶可在8月10日於海洋公園官方網站購買任何門票消費滿港幣538元減100元，包括以438元超值價搶購原價為538元的海洋公園「無限FUN入場證」，於2022年9月30日前可無限次入場暢玩及專享多重優惠禮遇。同時，客戶可以460元搶購原價560元，海洋公園水上樂園7至9月入場門票。

另外，客戶於8月11日到鴻福堂分店可以半價（即300元）搶購原價600元自家湯電子e券（一套10張/3個月有效期）；並於8月12日在麥當勞分店單一消費滿50元可獲減25元。

另方面，BoC Pay特別提供香港電腦節加碼消費優惠，8月19至22日電腦節期間，客戶於會場內指定商戶消費滿港幣1000元，即減50元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪