  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國能源價格飆WFH成本大增 冬天返公司反而吸引？

環球社會熱點 16:46 2022/08/04

分享：

分享：

新冠肺炎疫情大流行以來，混合工作模式成為新常態，愈來愈多員工選擇在家工作。但英國能源價格急升，英國媒體指更多打工仔現在反而更可能在冬天重返辦公室工作。

英國各地租金上漲 南部成貴租天堂 【下一頁】

英國調查網站Uswitch估計，冬季在家工作每日會用多25%電力及75%天然氣。而根據能源價格上限預測，《每日郵報》計算1月有21個工作日計算，倫敦民眾在家工作的能源價格將增加191英鎊（1,820港元），即每日供電及供暖成本約為9.1英鎊（87港元）。如整個冬季在家工作或導致每戶全年能源費增686英鎊（6,538港元）。

《每日郵報》發現，在倫敦Zone 4地區居住的民眾乘搭地鐵往Zone 1辦公室上班，平均每程車費為1.65英鎊（16港元），每月巴士費開支約69.3英鎊（660港元）。即使民眾乘坐地鐵返工，全月車費是180.6英鎊（1,721港元），仍比在家工作便宜。

至於在Zone 5或倫敦以外居住的通勤者，則留在家工作較為划算 。

英超10大受辱罵球星曼聯佔8席 榜首每4分鐘捱鬧1次 【下一頁】

若民眾駕車上班，以福特（Ford）Focus掀背車為例，假設汽油價格為每升1.91英鎊（18.2港元），若民眾通勤距離少於48公里，返公司工作相對省錢。

交通部上周公布鐵路旅客人數數據，顯示上月乘搭倫敦地鐵的人數，已接近疫情爆發前8成水平。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
今日
【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
今日
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
今日
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
Facebook母企被控非法收集美國醫療記錄 向用戶推薦廣告
今日
Facebook母企被控非法收集美國醫療記錄 向用戶推薦廣告
【英揆之爭】卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持
今日
【英揆之爭】卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持

你可能感興趣

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
今日 15:20
【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
今日 15:37
【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
今日 14:05
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
網絡熱話 經濟 英國 在家工作 倫敦 通脹 天然氣 電力

上一篇文章

【英揆之爭】卓慧思冀改英倫銀行授權目標 應對通脹

下一篇文章

【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間18:00）
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務
特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務
美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款