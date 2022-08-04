英國能源價格飆WFH成本大增 冬天返公司反而吸引？

新冠肺炎疫情大流行以來，混合工作模式成為新常態，愈來愈多員工選擇在家工作。但英國能源價格急升，英國媒體指更多打工仔現在反而更可能在冬天重返辦公室工作。

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英國調查網站Uswitch估計，冬季在家工作每日會用多25%電力及75%天然氣。而根據能源價格上限預測，《每日郵報》計算1月有21個工作日計算，倫敦民眾在家工作的能源價格將增加191英鎊（1,820港元），即每日供電及供暖成本約為9.1英鎊（87港元）。如整個冬季在家工作或導致每戶全年能源費增686英鎊（6,538港元）。

《每日郵報》發現，在倫敦Zone 4地區居住的民眾乘搭地鐵往Zone 1辦公室上班，平均每程車費為1.65英鎊（16港元），每月巴士費開支約69.3英鎊（660港元）。即使民眾乘坐地鐵返工，全月車費是180.6英鎊（1,721港元），仍比在家工作便宜。

至於在Zone 5或倫敦以外居住的通勤者，則留在家工作較為划算 。

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若民眾駕車上班，以福特（Ford）Focus掀背車為例，假設汽油價格為每升1.91英鎊（18.2港元），若民眾通勤距離少於48公里，返公司工作相對省錢。

交通部上周公布鐵路旅客人數數據，顯示上月乘搭倫敦地鐵的人數，已接近疫情爆發前8成水平。

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責任編輯：郭麗明