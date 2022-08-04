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【業績｜長和系】長和半年多賺4%至191億元、增派中期息至0.84元　李澤鉅：持續大幅下調增長預期

股市 16:37 2022/08/04

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【業績｜長和系】長和半年多賺4%至191億元、增派中期息至0.84元　李澤鉅：持續大幅下調增長預期

長和 （00001） 公布，今年上半年呈報盈利按年增4%至190.88億元，相當於每股盈利4.98元，長和宣布增派中期股息5%至0.84元。期內，長和收入按年增8%至2296億元，EBITDA增長3.5%至705億元。長和主席李澤鉅表示，因應集團經營業務所在若干市場陷入衰退風險上升，集團持續大幅下調對本年度及下年度增長預期。

李澤鉅提及香港及內地新型冠狀病毒疫情仍然令人擔憂，封城及活動限制影響集團當地業務。

李澤鉅表示，主要經濟體已解除活動限制並逐步回復至疫情前經濟活動水平，但烏克蘭衝突及其他主要逆境於上半年後期浮現，環球經濟正可能面臨持久之通脹及增長下滑。李澤鉅補充，若業務或能源商品價格無不可預見地轉差，長和俱備條件維持穩定增長，於下半年及來年繼續取得堅穩表現。

長和今日業績前股價靠穩，全日升0.9%，收報51.4元。

長實半年多賺55%至129億元、息增至0.43元，可見【下一頁】

長和電訊部門收入失色　能源業務貢獻大增

長和在公告重列IFRS 16前基準業績，若以該會計準則，長和上半年EBITDA按年增長5%，惟呈報溢利會跌4%至177.4億元。

以業務劃分收入，長和上半年在財務及投資與其他收入按年增長達47%至468.04億元，和記電訊亞洲收入按年增34%至58.39億元，港口及相關服務收入按年增14%至226.51億元，零售收入按年增3%至849.05億元，基建收入按年跌1%至276億元，CK Hutchison Group Telecom收入按年跌9%至418億元。

EBITDA業績方面，長和上半年在財務及投資與其他貢獻按年增長6.7倍至95.6億元，和記電訊亞洲貢獻按年增4.15倍至96.19億元，港口及相關服務貢獻按年增14%至96.22億元，零售貢獻按年跌9%至107.63億元，基建貢獻按年大致維持在150億元，CK Hutchison Group Telecom貢獻按年跌47%至159.47億元。

在表現明顯轉弱的電訊業務，長和表示，主要由於去年確認出售收益和年內意大利業務遜色。「財務及投資與其他」表現大增，則受惠於能源業務合併後商品價格利好，而且取得「超乎預算」的合併協同效益。

長和表示，上半年因完成合併印尼電訊業務帶來收益淨額51億元，但在斯里蘭卡電訊業務的非現金減值抵銷部分利好。長和去年同期也從出售意大利和瑞典發射塔資產，錄得單次盈利淨額63億元。

長和預告，37億歐元代價出售英國發射塔資產可於8月完成，料在下半年確認收益。

宏觀環境層面，李澤鉅指出，上半年業績受英鎊、歐元匯率走弱影響，但同時受惠能源價格高企，因浮息借款額度有限而受加息影響稍輕。

長和、李嘉誠與尚乘數科劃清界線 「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 長和（00001） 李澤鉅 李嘉誠

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