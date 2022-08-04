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【業績│長和系】長實半年多賺55%至129億元、息增至0.43元　李澤鉅：樓市續由房屋政策及利率走向主導、經濟復甦取決疫情

股市 16:47 2022/08/04

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【業績│長和系】長實半年多賺55%至129億元、息增至0.43元　李澤鉅：樓市續由房屋政策及利率走向主導、經濟復甦取決疫情

長實 （01113） 上半年純利按年增長55%至129.36億元，中期息增5%至0.43元。主席李澤鉅指，本地樓市受剛性需求支持，惟將繼續由房屋政策及利率走向主導。物業銷售收益增1.7%至80.54億元，當中香港佔54.22億元。截至6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售約138.77億元，當中預期55.79億元於2022年入帳。

出售倫敦5 Broadgate寫字樓錄7.38億元收益

物業租務收益減少16.2%至24.26億元。其中，集團位於倫敦5 Broadgate的寫字樓已於3月售出，故海外租務收益較去年同期減少，而出售此項投資物業，期內獲確認收益7.38億元。酒店及服務套房業務收益3.15億元，按年增加154%。

長和系半年多賺4%【下一頁】

英式酒館業務方面，上半年虧轉盈，錄得8.66億元收益。長實指，集團英式酒館業務營運顯著復甦，銷售大致回復至疫前水平，所有支部均錄得溢利收益。

基建及實用資產業務收益41.48億元，增24.9%。今年4月長實完成出售飛機資產並終止營運飛機租賃業務。期內飛機租賃錄得稅後溢利20.05億元，包括出售飛機資產獲利14.17億元。

李澤鉅：本地出口、消費及投資於下半年度將受到衝擊

李澤鉅指，香港經濟表現於上半年度受疫情影響回落，在環球經濟惡化情況下，預料本地出口、消費及投資於下半年度將受到衝擊，經濟復甦將取決於疫情緩解與相關防疫措施持續放寬。

截至6月底，扣除借貸後，長實持有現金淨額約139億元。李澤鉅指，審慎環球投資策略以鞏固經常性收益，具備多項優勢可在多變的大環境下，靈活應對市場，適時把握新機遇。

相關文章：【港產美股】長和、李嘉誠與尚乘數科劃清界線　「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」（第二版）

相關文章：【業績│長和系】長建曾升1.6%創一個半月高　上半年純利增46%至44億元　中期息升1.4%至7角

相關文章：【長和系】李澤鉅獲意大利授予「意大利之星最高將領勳章」　李嘉誠也曾獲意大利政府授勳

編輯：陳韻妍

港股 香港物業 李澤鉅 倫敦 香港 長實 業績公布 長實集團（01113）

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