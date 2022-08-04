【設計品牌】Pinkoi推出眾籌服務　10月開放港澳品牌申請

▲ Pinkoi推出全新眾籌平台服務，港澳用戶即可贊助設計項目。（Pinkoi提供圖片）

文創平台Pinkoi推出全新眾籌平台服務，現時港澳用戶已可參與贊助設計項目；品牌則可於10月上旬申請。

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Pinkoi 推出全新SaaS平台服務 「Pinkoi 群眾募資」，該企共同創辦人兼執行長顏君庭表示：「根據多年經驗所得 ，發現大約只有5%創作者能順利進入規模化階段。」有很多品牌因資源不足，無法商業化，而眾籌可以成為品牌進入規模化階段的「試煉場」。

▲ Pinkoi眾籌服務亦將於10月上旬開放予香港、澳門地區品牌申請。（Pinkoi提供圖片）

每周推出特邀原創項目

Pinkoi眾籌服務亦將於10月上旬開放予香港、澳門地區品牌申請，未來計畫將服務拓展至亞洲其他市場。Pinkoi眾籌服務目前尚屬於前期上線階段，由8月1日起連續6星期， 每星期推出一個特邀原創設計眾籌項目，內容涵蓋永續設計、時尚工藝、人氣插畫等，例如全台灣首創常溫保存的「le brewlife 樂步 - 濃縮咖啡原液2.0」；採用海洋廢棄物熱壓製成的「TZULAï 厝內-海廢轉生學習桌椅」等。

參與眾籌的設計品牌均須通過Pinkoi專業團隊審核，提案方必須參與整個項目商品的開發過 程。提案方在贊助者提出問題的3天內進行回覆，並提供「回應率」和「回應速度」數據參考；提案方可以透過Pinkoi 設計館管理平台，主動與贊助者進行聯繫，如通知項目進程等。

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責任編輯：葉泳珊