【澳博 880】 澳博擬折讓近34% 「4供1」供股 另獲控股股東貸款20億元 股價插水急跌逾一成

澳博（00880）擬折讓近34%供股，涉發行14.2億至14.6億股，料供股款項淨額約29.4億元。摩通表示，澳博供股折讓水平令人失望，料市場反應負面。股價今早（4日）即低開逾一成，跌幅一度擴大至17.2%，低見2.6元，最新報2.76元，仍大跌12.1%，成交額3.8億元。

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澳博公布，建議每4股供1股，每股供股價2.08元，較昨日（3日）收市價折讓33.7%，估計發行不少於14.2億股供股股份及不超過14.6億股供股股份。澳博指，集資主要用於增加子公司澳娛綜合的股本。值得留意的是，澳博為首隻濠賭股在疫情期間進行供股集資。

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另外，澳博表示，與控股股東澳門旅遊娛樂股份訂立貸款協議，澳娛同意向澳博提供20億元6年期無抵押定期貸款，年利率為5厘，每半年付息一次。

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摩通指，澳博今次折讓供股令人失望，並指澳博仍屬行業中最不偏好股票，但相信其股權融資是一個獨立事件，鑑於流動性相對充足情況，料其他澳門博彩營運商不會仿傚。

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記者：郭秀慧