【電子消費券2022】日本城推消費券優惠　買滿200元減20元、只限5間消費券平台

▲ 【電子消費券2022】日本城推消費券優惠 至10月底買滿200元減20元

第二階段電子消費券周日（8月7日）起分批發放，國際家居零售 （01373） 旗下日本城新推消費券優惠，即日起至10月底在JHC日本城旗下任何分店使用五種消費券平台付款，買滿200元即減20元，300元即減35元。

日本城公布，合作的消費券平台包括八達通﹑WeChat PayHK、Alipay HK和新增的PayMe和BOC Pay，惟未與餘下的電子消費券營運商Tap&Go合作。

買1000元禮券送250元現金券

即日起至8月底期間，於日本城購買600元禮券送150元現金券，分別為面值50元及25元現金券各2張；買1000元禮券送250元現金券，即4張50元現金券及2張25元現金券。

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記者：宋佩恩