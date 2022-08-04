【港元定存】滙豐渣打齊加港元定存息 1年最高息2.4厘

▲ 滙豐今天加港元定期存款。

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8月開局首4天，兩間發鈔行輪流加港元定期存款息，包括今天（8月4日）滙豐（HSBC）全面上調港元定存短中長息，當中加幅最多是半年及1年，年息提高0.3厘，3個月年息亦加0.2厘。這是繼渣打香港 （02888） 於本周二（2日）出手以來，第2間發鈔行作突擊加息。

今天暫有3間大小行加港元定存息，除了滙豐外，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）也提高3個月年息0.1厘至1.8厘，建行亞洲亦全面加年息0.1厘。

說回大行攻勢，這是滙豐於5月24日、6月2日及20日、7月4日及今天，在不足3個月內第5度加港元定存息。渣打於前天驟加1個月港元定存年息0.09厘，新息率至0.1厘，半年及1年年息則齊上調0.2厘。

專家指，金管局於今早承接逾141億元港元沽盤，乃自5月中接錢以來最多，銀行體系總結餘跌穿1300億元，明天（5日）只得1292.93億元。台海地緣政局緊張，政治市下本港持續走資，料大小業界須作戒備，力吸避險資金。

單以發鈔行的港元定存息率比併，目前3個月年息以中銀香港 （02388） 的1.2厘冠絕發鈔行，撼贏滙豐的1厘及渣打的0.7厘。至於半年期年息，滙豐的1.7厘已追貼中銀，渣打為1.3厘。1年期息率方面，渣打另有2.4厘之選，勝過中銀香港的2.2厘，抛離滙豐的2.1厘，渣打剛把門檻10萬的年息加至1.7厘，而最高息的2.4厘，入場費僅1萬元，惟只限網上或手機銀行開立。

再以其他大行的港元定存息率比較，當前半年期年息以星展的2.5厘居首，花旗昨天（3日）減息0.29厘後，仍有2.25厘。1年期息率卻以工銀亞洲的2.9厘稱王，東亞 （00023） 為2.88厘。如把中小行息率計在內，則以富邦6個月享2.9厘年息，華僑永亨1年有3.18厘息率奪冠。

另方面，滙豐今天加3個月及半年美元定期存款年息0.2厘，分別報1.2厘及1.8厘，1年息率則加0.1厘至2.1厘。可是，滙豐同時減人民幣定期存款息率，3個月年息狠削0.3厘至1.9厘，半年年息降0.2厘至險守兩厘，1年息率調低0.1厘，新報2.1厘。

此外，反映銀行資金成本的3個月拆息今天報2.22厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預期年底前，三個月期本港銀行同業拆息或升至2.45厘，明年首季可能進一步挑戰2.7厘，而港元滙價年底前或續偏弱，貼近7.85的弱方兌換保證水平。

廖嘉豪補充，剛把今年香港全年經濟增長預測調低1個百分點、至0.5%，疫情仍然反覆，與內地通關時間亦未明朗，加上環球衰退疑慮，下半年內需復甦或仍受到限制，商品貿易前景無可避免受到環球需求放緩拖累。

然而， 外資大行普遍預期今年全年本港GDP陷負增長，高盛料下跌0.5%，摩通料跌0.7%，野村料跌1%，大和最悲觀，相信收縮1.7%。眼下以上商最進取，上商研究部主管林俊泓估計今年經濟增長0.6%。

政府將於下周五（12日）正式公布次季GDP及下調全年經濟預測。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪