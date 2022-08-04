▲ 【危疾保險】滙豐保險推危疾保攻年輕人 無須健康檢查、期內無索償可101%退款

滙豐保險推出全新「滙達保」危疾保障計劃主攻年輕人，該計劃保障76種危疾及4種疾病，包括末期疾病、完全及永久傷殘，供款年期為2年或5年，保單年期為10年。滙豐保險指，如若受保人於保障期內沒有任何索償，可獲保證退回已繳總保費的101%，保費在繳付期內保證維持不變水平，投保人無須另外進行任何健康檢查。

滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，計劃特別簡化流程，客戶可致電客戶服務中心或登入個人網上銀行，或於稍後日子透過滙豐流動理財應用程式購買。滙豐保險香港行政總裁文德華表示，去年網上保單佔整體保單比例為20%，現時網上客戶群擴大，期望提供更多網上保險產品以滿足需求。

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，今次產品客戶群大，因保費較少及供款年期較短，因此預計年輕人會居多。她指，未來將會繼續為不同類型客戶提供更多產品。

以滙豐保險提供的例子，一名26歲非吸煙男性，如每月繳付保費約985港元，保費供款年期為5年，保單年期為10年，保額將可達35萬元，保障比率近6倍。

張家俊表示，產品可在供款期中途退保，給予客戶更高靈活性，但若要延長保障期便需另購其他產品。

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實習記者：張巧怡