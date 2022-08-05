【阿里巴巴業績】阿里巴巴開市升0.4%　上季收入持平兼經調整盈利跌3成　但仍好過預期（第二版）

▲ 【阿里巴巴業績】阿里巴巴6月底止季度經調整盈利跌3成至302.52億人幣 但好過預期

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 公布截至6月底止的2023財年首季業績報告。阿里巴巴上季仍受累疫情及宏觀經濟逆風，期內收入2055.55億元（人民幣，下同），按年大約持平，雖好過預期的2030.95億元，但仍為阿里巴巴2014年9月美股ADS上市以來最慢增速，當中中國商務收入1419.35億元，按年跌1%，好過預期的1406.37億元。

阿里巴巴今日開市升0.4%，報95.4元。

阿里上季經調整淨利302.52億元，按年跌30%，好過預期的283.49億元，而列賬淨利227.39億元，好過預期的187.10億元。

淘寶和天貓GMV5月下旬起恢復 新業務淘特、淘菜菜虧損按季大幅收窄

阿里巴巴上季受累內地封城措施及宏觀經濟逆風，雖然期內舉辦電商節「天貓 618」，但淘寶和天貓的線上實物商品 GMV（商品交易總額）錄得按年中單位數下降。不過阿里稱，5月下旬物流運力正常化，GMV 正在恢復，而天貓 618 實現支付 GMV 按年正增長。

仍處於燒錢階段的社區雜貨電商「淘菜菜」上季GMV增長2倍，阿里稱，在優化定價策略、提高採購能力和減少運營成本的推動下，「淘菜菜」虧損按季大幅收窄。此外，平價電商「淘特」虧損按年及按季均錄大幅收窄，主要是受惠優化用戶獲取的投入，以及提高了活躍消費者的平均消費。

餓了麼單位經濟效益再錄正數 阿里雲業務收入增長再放緩

餓了麼在內的本地生活服務EBITA虧損收窄36.2%至30.44億元。阿里提到，雖然內地上季防疫措施及疫情影響，餐飲配送訂單，但餓了麼的單位經濟效益為正數，主要由於平均訂單金額按年提升，以及持續專注優化用戶獲取的投入及降低每單派送成本所致。

阿里上季雲業務收入239.38億元，按年增長放緩至10%，略差過預期的13.5%。阿里解釋，有大型客戶逐漸停止使用阿里雲，以及來自在線教育客戶的收入減少，但金融服務、公共服務在內的非互聯網行業的增長復甦。

東南亞放寬防疫不利Lazada線上訂單增長 但整體虧損收窄

阿里近季力拓國際商業，上季國際零售商業整體訂單量按年下降 4%，主要由於歐盟增值稅稅規修改、 歐元對美元貶值，以及俄羅斯和烏克蘭衝突導致供應鏈和物流中斷的持續影響，令速賣通訂單量減少。

不過，Lazada 在東南亞的訂單錄得10%的按年增長，阿里指出，由於東南亞解除新冠肺炎疫情限制，線下渠道購物活動恢復正常，訂單按年增長放緩，而Lazada上季虧損錄得按年和按季收窄。

（第二版加入美股盤前表現）

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記者：李哲毅