  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】盜竊及遺失也不怕　AppleCare+新增多項保險服務

科技 17:33 2022/08/04

分享：

分享：

最近蘋果讓法國、意大利及西班牙的用戶可以選購擴展版的AppleCare+保險，其涵蓋盜竊、遺失及損壞事故。

不少有使用蘋果（Apple）產品或會購買其AppleCare+服務，以獲得品牌的保障服務。最近蘋果讓法國、意大利及西班牙的用戶可以選購擴展版的AppleCare+保險，其涵蓋盜竊、遺失及損壞事故。

【iPhone 14】紫色機款成主打？ 爆料達人揭iPhone 14售6,271元起

新版AppleCare+服務早已在美國、澳洲、德國、日本及英國推出，讓用戶能透過購買額外的保險服務確保iPhone當遇上失竊、遺失，或是意外損壞情況下，仍可透過AppleCare+服務索償。

【新MacBook簡評】M2版MacBook Air 剪片速度較M1版快40%

如用家需提出保險索償就要使用Find My應用程式，或到iCloud.com將iPhone標記為遺失。蘋果公司表示，在索償獲得批准前，用戶不可將已報失的iPhone從用戶的Find My賬戶中刪除；而在不同個國家，AppleCare+保險的任何索償都是由金融公司AIG處理，當用戶的索償個案被批准後，蘋果公司將永久停用原來的iPhone，而消費者能以149美元（約1,169港元）購買與盜竊或遺失iPhone相同款式及規格的機款，同時必須在獲批後60天內完成購買。

【非法開採】Apple、Google等科企涉購入非法金屬 破壞亞馬遜熱帶雨林

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
2022/08/03
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
2022/08/03
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC

你可能感興趣

【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
14:41 2022/08/03
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
18:19 2022/08/03
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
手機Apps 移動裝置 科技產品 Apple 保險索償 iPhone

上一篇文章

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵

下一篇文章

【NFT】出版商Pearson擬進軍NFT市場　從二手教科書銷售獲利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款