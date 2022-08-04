【蘋果動向】盜竊及遺失也不怕　AppleCare+新增多項保險服務

▲ 最近蘋果讓法國、意大利及西班牙的用戶可以選購擴展版的AppleCare+保險，其涵蓋盜竊、遺失及損壞事故。

不少有使用蘋果（Apple）產品或會購買其AppleCare+服務，以獲得品牌的保障服務。最近蘋果讓法國、意大利及西班牙的用戶可以選購擴展版的AppleCare+保險，其涵蓋盜竊、遺失及損壞事故。

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新版AppleCare+服務早已在美國、澳洲、德國、日本及英國推出，讓用戶能透過購買額外的保險服務確保iPhone當遇上失竊、遺失，或是意外損壞情況下，仍可透過AppleCare+服務索償。

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如用家需提出保險索償就要使用Find My應用程式，或到iCloud.com將iPhone標記為遺失。蘋果公司表示，在索償獲得批准前，用戶不可將已報失的iPhone從用戶的Find My賬戶中刪除；而在不同個國家，AppleCare+保險的任何索償都是由金融公司AIG處理，當用戶的索償個案被批准後，蘋果公司將永久停用原來的iPhone，而消費者能以149美元（約1,169港元）購買與盜竊或遺失iPhone相同款式及規格的機款，同時必須在獲批後60天內完成購買。

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責任編輯：廖淑瑩

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