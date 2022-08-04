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【ET講股通】梁耀康：新經濟股領彈（附Time code）

股市 18:44 2022/08/04

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港股跟隨美股造好，開市重上2萬關報20011點，升244點，及後升幅曾擴大至20216點，尾市暫升370點，報20137點，成交732億元。恒生科技指數升2.9%，報4372點。阿里巴巴 （09988） 公布業績前升逾4%；騰訊 （00700） 升近3%、美團 （03690） 升逾3%、京東 （09618） 升逾5%、新東方在線 （01797） 升近9%，新經濟股領彈，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽
00：40 - A股回穩有利港股反彈   科技股普遍造好撐市
01：50 - 阿里巴巴 （09988） 收市後公布季績   軟銀透過遠期合約減持阿里
04：05 - 市場對阿里巴巴 （09988） 業績有憧憬    關注管理層怎解讀6-7月業務狀況
05：55 - 阿里巴巴 （09988） 業績左右大市   恒指若失19515點或下試5月低位19178點
06：55 - 網易 （09999） 重磅遊戲《魔獸世界》難產    最新遊戲版號未有份 
08：51 - 滙豐 （00005） 績後反彈   突破旗形整固睇55元以上  
12：12 - 潛力股推介：長江基建集團 （01038）
17：25 - 九龍倉置業 （01997） 續後急彈6%   增中期派息最壞時間或已過
20：50 - 中升控股 （00881） 主要賣豪華車   經濟差短期不宜沾手
22：35 - 澳博 （00880） 折讓供股   4供1集資30億
24：07 - 觀眾問股：點睇 （00006） 長揸收息，咩位買好？
26：52 - 觀眾問股：統一 （00220） 幾錢可買入？  中線上望位？止蝕位？
30：01 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3319527

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】步入8月業績期   滙豐、科技股績前策略一覽**

 

責任編輯：霍耀堂

 

欄名 : ET講股通

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