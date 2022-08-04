【ET講股通】梁耀康：新經濟股領彈（附Time code）

港股跟隨美股造好，開市重上2萬關報20011點，升244點，及後升幅曾擴大至20216點，尾市暫升370點，報20137點，成交732億元。恒生科技指數升2.9%，報4372點。阿里巴巴 （09988） 公布業績前升逾4%；騰訊 （00700） 升近3%、美團 （03690） 升逾3%、京東 （09618） 升逾5%、新東方在線 （01797） 升近9%，新經濟股領彈，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

00：40 - A股回穩有利港股反彈 科技股普遍造好撐市

01：50 - 阿里巴巴 （09988） 收市後公布季績 軟銀透過遠期合約減持阿里

04：05 - 市場對阿里巴巴 （09988） 業績有憧憬 關注管理層怎解讀6-7月業務狀況

05：55 - 阿里巴巴 （09988） 業績左右大市 恒指若失19515點或下試5月低位19178點

06：55 - 網易 （09999） 重磅遊戲《魔獸世界》難產 最新遊戲版號未有份

08：51 - 滙豐 （00005） 績後反彈 突破旗形整固睇55元以上

12：12 - 潛力股推介：長江基建集團 （01038）

17：25 - 九龍倉置業 （01997） 續後急彈6% 增中期派息最壞時間或已過

20：50 - 中升控股 （00881） 主要賣豪華車 經濟差短期不宜沾手

22：35 - 澳博 （00880） 折讓供股 4供1集資30億

24：07 - 觀眾問股：點睇 （00006） 長揸收息，咩位買好？

26：52 - 觀眾問股：統一 （00220） 幾錢可買入？ 中線上望位？止蝕位？

30：01 - 港股收市市況速報

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**重溫【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽**

責任編輯：霍耀堂