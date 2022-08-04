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【NFT】出版商Pearson擬進軍NFT市場　從二手教科書銷售獲利

科技 16:00 2022/08/04

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近年大學教科書的生產成本不斷增加，加上學生傾向購買二手書，Pearson一直尋求方法突破困局。（資料圖片）

學生經常會在每年學期完結後，把使用過的教科書轉售，因此二手教科書向來有一定市場價值。教育書出版商Pearson看準這一商機，計畫在電子教科書中加入NFT，從而追蹤二手教科書的銷售情況，並賺取佣金。

【香港電影NFT】古天樂主演《明日戰記》推NFT　增影視IP影響力

Pearson行政總裁Andy Bird表示，該公司的計畫是追蹤每本書的擁有權，即使它多次易手，出版商也能從中獲利。他指出：「過去每本Pearson教科書最多可轉售七次，但我們只能參與第一次銷售，因此在二手市場上是損失了收入。但在區塊鏈和NFT等技術背景下，我們將能夠參與教育書生命周期中的每一次銷售。」

【Tiffany NFT】珠寶品牌Tiffany將發行「NFTiffs」通行證　收藏者可兌換特別款吊墜

近年大學教科書的生產成本不斷增加，加上學生傾向購買二手書，Pearson一直尋求方法突破困局。去年Pearson就推出訂閱應用程式Pearson+，讓學生以每月14.99美元（約117港元）獲得1,500本圖書的閱讀權限。

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責任編輯：陳卓賢

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