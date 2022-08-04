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將軍澳慧安園中層兩房戶　515萬有交易　3年勁蝕102萬

股樓投資 15:39 2022/08/04

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二手樓市掀起蝕讓潮，綜合市場資料，踏入8月，將軍澳多個屋苑錄得蝕讓買賣，其中慧安園有兩房單位於3年內貶值逾16%，原業主帳蝕逾百萬離場。 

美聯物業林健偉表示，慧安園1座中層H室，實用面積354平方呎，兩房間隔，向東南，望樓景，原叫價560萬元，終減價45萬元，以515萬元易手，實用呎價約14,548元。 

資料顯示，原業主於2019年7月以617萬元購入上址，持貨3年，現帳面蝕102萬元離場，物業期內貶值約16.5%。據了解，原業主因移民，所以低價沽貨。 

【有相睇】嘉峰臺放盤8個月 壞消息不繼湧現 西南靚則三房單位無奈劈價57萬沽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 慧安園 將軍澳 美聯物業

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