將軍澳慧安園中層兩房戶　515萬有交易　3年勁蝕102萬

二手樓市掀起蝕讓潮，綜合市場資料，踏入8月，將軍澳多個屋苑錄得蝕讓買賣，其中慧安園有兩房單位於3年內貶值逾16%，原業主帳蝕逾百萬離場。

美聯物業林健偉表示，慧安園1座中層H室，實用面積354平方呎，兩房間隔，向東南，望樓景，原叫價560萬元，終減價45萬元，以515萬元易手，實用呎價約14,548元。

資料顯示，原業主於2019年7月以617萬元購入上址，持貨3年，現帳面蝕102萬元離場，物業期內貶值約16.5%。據了解，原業主因移民，所以低價沽貨。

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