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【投資者情緒】瑞銀調查：衰退與地緣政治是亞太區投資者加大投資最大障礙

股市 15:33 2022/08/04

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瑞銀調查顯示，衰退與地緣政治是亞太區投資者加大投資的最大障礙。

瑞銀發佈最新季度《投資者情緒調查》，訪問全球14個市場2800多名投資者和1100名企業家。調查顯示，亞太區投資者目前兩大憂慮，分別是地緣政治風險（47%）及通脹（42%）。基於對通脹以及烏克蘭戰爭對經濟和市場影響的持續憂慮，高淨值投資者樂觀情緒已降至疫情初期水平，42%亞太區受訪者因感受到通脹影響而不願進行大筆購買。

衰退風險（84%）及地緣政治不穩（84%）都是受訪亞太區投資者加大投資的最大障礙，其餘妨礙他們投資的因素還包括市場波動性（82%）、通脹（81%）及利率（79%）。

近4分3投資者偏好持有現金

57%受訪亞太區投資者傾向在跌市時，維持同一投資水平，61%亞太區投資者對未來12個月區內經濟保持樂觀，60%亞太區投資者對未來6個月股市前景樂觀。

隨著投資者樂觀情緒減弱，近4分3受訪投資者擔心當前環境下做出錯誤投資決定，因此偏好持有現金。儘管如此，亞太區投資者認為若市場進一步下滑，或會有潛在投資機會，並對能源安全、智慧出行和自動化／機器人技術等長期投資主題非常感興趣。

亞太區企業家樂觀情緒在經歷兩年來最大跌幅後有所回升，大多數企業家計劃在未來 12 個月內繼續招聘並投資。由於材料成本上漲和對工資上漲的擔憂，近半企業家預計將在未來6個月內提高價格。

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責任編輯：余倩敏

經濟衰退 地緣政治 瑞銀 通脹
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