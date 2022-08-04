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【2022消費券】PopWalk天晉滙「精明消費月」 滿指定消費金額享1,000元回贈 精選貨品低至14折發售

理財智慧 17:14 2022/08/04

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政府第二輪消費券即將於8月7日發放，新地旗下將軍澳PopWalk天晉滙推出多重消費獎賞活動，包括「Sweetie Summer」、「Double儲分Super Fun」以及「PopWalk消費精明月 – 雙重獎賞」。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

為讓大家可以利用消費券嚐盡各式美饌，PopWalk特別推出「Sweetie Summer」活動，由即日起至8月31日期間，The Point會員於PopWalk天晉滙任何商戶，即日電子消費滿200元並成功登記積分，即可獲享2X會員積分；消費滿400元，即可獲得40元PopWalk美食滋味電子優惠券；消費滿600元，即送 70元PopWalk美食滋味電子優惠券；消費滿800元，更額外贈送20元 Point Dollar，齊齊享受夏日美食滋味。

各位一家之主想精明消費，善用消費券為家中添置用品及預備食材與家人盡享天倫？只要到PopWalk天晉滙的超級市場及食材商戶，消費並參加由即日起至9月18日期間舉行的「Double 儲分Super Fun」，即可憑電子消費滿500元獲享40元PopWalk綜合購物電子優惠券；消費滿800元，可享100元PopWalk零售商戶電子優惠券；消費滿1,200元，更額外送20元Point Dollar及高達5倍積分。

    點擊圖片放大
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由8月7日起， PopWalk與消費券同步加碼推出「消費精明賞 - 第二擊」，讓消費券加碼增值，盡享多重驚喜優惠。The Point會員只需於推廣期內，於PopWalk天晉滙即日電子消費滿300元，即可獲享40元PopWalk美食滋味電子優惠券；消費滿1,500元即可享合共300元商場電子優惠券組合；消費滿4,500元更可享高達1,000元回贈。

商場同期更超過個96商戶優惠低至14折，讓顧客盡享雙重著數，包括澳洲歌婷精選床上用品，低至17折；新世界式食品精選產品買一送一優惠；以及多間教育及美容服務商戶，低至4折課程或療程優惠。

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責任編輯：嚴浩文

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