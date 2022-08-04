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【2022消費券】上水廣場「勁賞消費月」 精選貨品低至2折發售 指定消費可享24,000元回贈

理財智慧 16:10 2022/08/04

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政府將於8月7日起向市民發放今年第二階段電子消費券，新地旗下上水廣場將同步由8月7日至9月30日推出「勁賞消費月」，連串推廣活動包括「消費券早鳥狂賞」 、「盡享消費劵Jetso Rewards」、「夏日狂賞Summer Splash」以及「東鐵下一站Jetso」，市民透過6大電子支付平台到場消費，回贈最高可達24,000元。此外，全場超過70個品牌更推出激筍優惠，精選貨品更低至2折發售。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

人氣高企的「盡享消費劵Jetso Rewards」第二擊載譽歸來。由8月7日起，The Point會員只需於上水廣場（2樓至5樓）商戶以電子貨幣即日消費滿9,000元，即可享總值700商場電子優惠劵；即日消費滿60,000元，即可享總值5,500元商場電子優惠劵；即日消費滿150,000，更可享總值15,000元商場電子優惠劵。獎賞總值超過21,000元同時還可賺取積分換領Point Dollar，各款商場電子優惠券更分別適用於場內逾75間人氣零售及食肆商戶。

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由8月15日起，上水廣場再加碼送出分別以時尚服裝、美容彩妝、影音器材及家庭電器及珠寶鐘錶商戶消費獎賞，總值逾2,800元商戶電子優惠券。The Point會員只需於上水廣場（2樓至5樓）商戶以電子貨幣即日於時裝商戶消費滿1,800元，即可享150元時尚服裝電子優惠劵；即日於美容彩妝及個人護理產品商戶消費滿2,000元，即可享150元美容彩妝及個人護理產品電子優惠劵；即日於影音器材及家庭電器商戶消費滿6,000元，即可享500元電子産品電子優惠劵；即日於珠寶鐘錶商戶消費滿25,000元，即可享2,000元珠寶鐘錶電子優惠券。

配合上水廣場一連串推廣活動，場內多間商戶亦會與推廣期內推出逾70間商戶超過200個消費券限定優惠低至2折，當中包括Estée Lauder選購任何正價產品淨值滿1,280元即可獲贈極速修復活膚體驗套裝乙份、太子珠寶鐘錶原價8,300元的18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈將以6折優惠價4,980元發售、NEW YOUTH新青年原價899元的ADIDAS POST UP W將以37折優惠價329元發售；G2000原價399元的精選造型T-shirt以破天荒2折優惠價79元發售等。

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與此同時，因應東鐵綫過海段開通，由金鐘站可直達至上水站，假日吸引市民乘搭東鐵到上水一天遊，上水廣場積極加碼東鐵遊推廣活動，推出「東鐵下一站Jetso」，由即日起至8月31日，The Point會員憑有效即日港鐵車程記錄，即享3重禮遇：

「東鐵下一站Jetso」：由即日起至8月31日，The Point會員憑有效即日港鐵車程記錄，即享3重禮遇。

1. 「賞你‧買」- 假日遊人士於星期六及日於場內消費滿500元，即送你10倍會員積分及50元零售購物電子優惠券乙張；

2. 「賞你‧靚」- 凡出示香港會議展覽中心之珠寶展 / 鐘錶展 / 婚紗展 的入場證 / 門票即免費賞200元珠寶鐘錶電子券，同日於珠寶鐘錶商戶消費滿1,500元更可享100元Point Dollar；

3. 「賞你‧遊」- The Point會員優先以2,000元會員積分預留並即日單一消費滿300元，即賞「夏日Chill嘆懶人包」一份（包括50餐飲美食電子券1張、Bruno兩用便攜迷你風扇1個及超輕盈涼感毛巾1條）。

【青姐話】睇業績、聽消息   欠靈活、難搵食

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責任編輯：嚴浩文

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