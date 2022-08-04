  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022消費券】恒基地產7大商場「夏日購物3倍Fun」 大派6,000張戲院禮券 H·COINS會員消費即賺3倍COIN

理財智慧 16:35 2022/08/04

分享：

分享：

今年第二階段政府消費券即將於8月7日起分階段發放，恒基地產旗下七大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於8月12日起推出「夏日購物3倍Fun」，為H·COINS會員帶來3重著數獎賞。會員於活動期間每累積消費達1,000元，除了賺取基本消費COINS更可獲贈戲院禮券兼賺額外2,000 COINS，再用COINS輕鬆自選心水回贈獎賞，享受更著數、更精彩的消閒樂趣。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

由8月12日至10月31日，H·COINS會員以任何支付方式，於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶完成消費，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，即可輕鬆賺取「夏日購物3倍Fun」的3重獎賞：

第1重賞：免費獲贈戲院禮券

每次累積消費滿1,000元，即可獲得戲院禮券1張。戲院禮券的換領QR Code將由系統自動發放至合資格會員手機APP內的「我的錢包」，憑證上顯示的換領地點領取獎賞，包括MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1會員專區或MOSTown新港城中心L3會員專區。每位會員於推廣期內最多可以換取戲院禮券2次。讓您購買心頭好之後，入場欣賞心水電影。名額6,000位，送完即止。

第2重賞：獎您額外2,000 COINS獎賞

除了電影禮券，合資格的會員更可額外獲得2,000 COINS！額外COINS獎賞同樣會由系統自動發放至合資格會員帳戶內，讓大家可以輕鬆儲COINS，享受加倍驚喜。每位會員於推廣期內最多可獲額外2,000 COINS獎賞2次。

第3重賞：消費每滿1兌換1 COIN

H·COINS會員每消費1元即可兌換1 COIN，不論小額或大額消費，都可賺盡回贈！加上第2重賞的額外2,000 COINS獎賞，每位合資格的會員每累積消費達1,000元即起碼賺得3,000 COINS，讓大家加快儲COINS換領恒基地產旗下商場電子禮券以及各式商場獎賞和精選禮品。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【青姐話】睇業績、聽消息   欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 著數優惠 恒基 恒基發展（00097） 恒基地產（00012） 電子消費券 沙田廣場 沙田中心 屯門時代廣場 Trend Plaza 新港城中心 Sunshine City Plaza

上一篇文章

【理財智慧】儲蓄首先要有目標 學用PDCA達成財務自由

下一篇文章

【2022消費券】上水廣場「勁賞消費月」 精選貨品低至2折發售 指定消費可享24,000元回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

平安證券料港股已盡顯頹勢 本月可留意10大金股
平安證券料港股已盡顯頹勢 本月可留意10大金股
【異動股】傳華府禁止出口晶片開發必需軟件 中芯全日炒上近半成
【異動股】傳華府禁止出口晶片開發必需軟件 中芯全日炒上近半成
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【消費券優惠】麥當勞再推出「消費券套餐優惠券」　App用戶可100元買4個套餐
【消費券優惠】麥當勞再推出「消費券套餐優惠券」　App用戶可100元買4個套餐
MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作
MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款