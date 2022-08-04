【2022消費券】恒基地產7大商場「夏日購物3倍Fun」 大派6,000張戲院禮券 H·COINS會員消費即賺3倍COIN

今年第二階段政府消費券即將於8月7日起分階段發放，恒基地產旗下七大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於8月12日起推出「夏日購物3倍Fun」，為H·COINS會員帶來3重著數獎賞。會員於活動期間每累積消費達1,000元，除了賺取基本消費COINS更可獲贈戲院禮券兼賺額外2,000 COINS，再用COINS輕鬆自選心水回贈獎賞，享受更著數、更精彩的消閒樂趣。

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由8月12日至10月31日，H·COINS會員以任何支付方式，於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶完成消費，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，即可輕鬆賺取「夏日購物3倍Fun」的3重獎賞：

第1重賞：免費獲贈戲院禮券

每次累積消費滿1,000元，即可獲得戲院禮券1張。戲院禮券的換領QR Code將由系統自動發放至合資格會員手機APP內的「我的錢包」，憑證上顯示的換領地點領取獎賞，包括MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1會員專區或MOSTown新港城中心L3會員專區。每位會員於推廣期內最多可以換取戲院禮券2次。讓您購買心頭好之後，入場欣賞心水電影。名額6,000位，送完即止。

第2重賞：獎您額外2,000 COINS獎賞

除了電影禮券，合資格的會員更可額外獲得2,000 COINS！額外COINS獎賞同樣會由系統自動發放至合資格會員帳戶內，讓大家可以輕鬆儲COINS，享受加倍驚喜。每位會員於推廣期內最多可獲額外2,000 COINS獎賞2次。

第3重賞：消費每滿1兌換1 COIN

H·COINS會員每消費1元即可兌換1 COIN，不論小額或大額消費，都可賺盡回贈！加上第2重賞的額外2,000 COINS獎賞，每位合資格的會員每累積消費達1,000元即起碼賺得3,000 COINS，讓大家加快儲COINS換領恒基地產旗下商場電子禮券以及各式商場獎賞和精選禮品。

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責任編輯：嚴浩文