▲ 【異動股】蘋果iPhone14傳放棄加價、概念股高偉電子創新高 比亞迪電子獲許生產電子煙齊升一成

蘋果（Apple，美：AAPL）預料今年9月發布新一代iPhone 14，早前傳出蘋果有意提高iPhone 14價格反映半導體成本上市，外電最新報道，蘋果為保銷量，iPhone14將會沿用iPhone13價格，自行吸收成本上升。

《彭博》記者Mark Gurman指出，蘋果上季季績良好，主要受惠於iPhone 13銷售理想，抵銷Mac和iPad的銷量下跌影響，但蘋果擔心若新iPhone加價會影響銷量及業績表現。

蘋果「谷銷量」消息下，蘋果概念股今日表現良好，比亞迪電子 （00285） 最新公布旗下全資子公司獲國家煙草專賣局頒發《煙草專賣生產企業許可證（電子煙代加工企業）》。比亞迪電子最多升12.5%，高見22.5元，收市升9.5%至21.9元，成交3.6億元。

高偉電子 （01415） 今早最多升近一成半，高見15.48元歷史新高。高偉電子收市升幅回順至9%，報14.74元，成交9680萬元。

舜宇光學 （02382） 升6%，報111.8元，成交逾6億元。

相關文章 ：

【新股IPO】蘋果供應商伯恩光學擬延至明年IPO 香港十大富豪楊建文旗下、去年申請上市

【美股業績】蘋果季績超預期 大中華區銷售跌

編輯：麥德銘