【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水

熱浪席捲歐洲大地，除了山火外亦帶來嚴重乾旱。多國受旱情影響，法國近乎全境及英國南部限制用水。西班牙因乾旱緣故，農作物可能失收。葡萄牙遇上1,200年來最乾旱一年，造成過千死亡，本周氣溫或再升穿攝氏40度。

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英國東南水務公司（South East Water）周三（3日）宣布，自下周五（12日）起，禁止肯特郡（Kent）及薩塞克斯郡（Sussex）用戶使用室外灑水器及水管。今次制水估計受影響民眾約130萬，涉逾56萬戶家庭。

公司表示，此舉希望確保有足夠水量用於必須用途及保護環境，同時有意緩解水量不足壓力。公司指出，東南部7月降雨量只有同月平均數的8%，未來兩個月天氣估計亦差不多，認為需要採取措施面對席捲英國的極端天氣。

英國南方水務公司上周亦宣布，周五（5日）起禁止漢普郡（Hampshire）及懷特島（Isle of Wight）民眾使用室外水管，為2012年後首次。

英國氣象局的沙特爾沃思（Annie Shuttleworth）透露，暖空氣席捲歐洲意味部分地區氣溫可能較平均高攝氏10度。她指情況可能比之前的熱浪有改善，但伊比利亞半島（Iberia）及法國南部現有的熱浪可能惡化。

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法國現時正經歷今年夏天的第3波熱浪，當地60個地區旱災已達危機水平，民眾用水受限制。法國氣象局指7月降雨量僅得9.7毫米，較以往減少85%，創下1959年來最乾旱的7月。全法氣溫預計將達攝氏38至40度，西南部料達40度或以上。

西班牙有指亦因乾旱可能導致農作物如牛油果及橄欖等失收。同屬伊比利亞半島的葡萄牙被指正面臨1,200年來最乾旱的天氣，今年炎熱的夏天已造成逾千人死亡，本周氣溫估計會再次升破攝氏40度。

荷蘭政府周三亦宣布，由於不尋常的乾旱及未來兩周無降雨預測，當地出現水資源短缺。荷蘭3分2人生活在海平面水位下，乾旱使河流流動減慢，阻礙河道交通順暢航行，民眾生活嚴重受影響。不過，當地食水供應不受影響。

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責任編輯：吳漢培