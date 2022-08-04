▲ 【電子消費券2022】新地夥數個支付工具推多項優惠、送出近2000萬元獎賞 會員更可瓜分200萬Point Dollar

第二階段消費券將於8月7日正式發放，新鴻基地產 （00016） 聯同多個發放消費券的儲值支付工具，在旗下25個商場推出連串專屬優惠，送出總值近2,000萬元獎賞。同時，新地旗下商場綜合會員計劃The Point於8月7日至9月6日推出「$200萬 Point Dollar瓜分任務」，The Point會員以6大儲值支付工具消費愈多，可獲的瓜分名額愈多。會員消費滿1,000元即可參與活動，齊瓜分200萬元Point Dollar。

新地商場再次與八達通合作推出購物獎賞，在8月5日至10月30日期間（逢星期五、六及日），市民以八達通卡消費滿200元兼成功登記The Point積分，可獲一個電子印花；集齊三個印花即可換領20元Point Dollar，可於商場内超過2,000間商戶消費時當作現金使用。在整個推廣期內，每位The Point會員可換領最高60元Point Dollar。

「PayMe賞你消費券優惠」活動將於8月12日至10月31日舉行，The Point會員以PayMe消費滿400元，即時可獲取25元新地商場電子折扣券，供下次消費滿100元時使用。每位The Point會員於所有參與商場最多可獲贈兩張電子折扣券，總值50元。

BoC Pay用戶在新地商場以BoC Pay累積即日消費滿指定金額，可享Point Dollar獎賞，於商場消費時當作現金使用。每位The Point會員可獲高達$2,220 Point Dollar。活動將於9月19日推出，詳情即將公布。

即日起至9月15日，AlipayHK用戶以AlipayHK應用程式內置掃描器掃描新地商場內宣傳品的QR Code，即可領取10元及25元電子禮券，The Point會員憑券在指定商戶單一交易消費滿200元，即減10元；滿400元，即減25元。每位用戶每月可領取10元及25元電子禮券各一次。

WeChat Pay HK用戶於WeChat Pay HK「每月狂賞印」集齊3個電子印花，即可兌換5元新地商場指定商戶或The Point專屬電子現金券。

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編輯：陳韻妍