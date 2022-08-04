▲ 【電子消費券2022】時代廣場配合消費券加推優惠 送優惠券、戲飛及水上樂園門票

第二階段電子消費券即將發放，銅鑼灣時代廣場將於2022年8月7日至8月31日期間，為Happy Rewards會員推出「Double Up Surprises」禮遇。Happy Rewards會員由即日起至9月18日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，可參與「It's Summer Time 2022！ Happy Rewards」推廣活動，換領Happy Rewards購物優惠券及美食優惠券；而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞，優惠券獎賞高達15,000元。優惠券可於多達139間商戶內使用，享低至5折優惠。

會員電子消費滿3000元換city’super購物禮券

由8月7日至20日期間，Happy Rewards會員即日以電子消費滿3000元（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張須為於指定食肆消費滿200元之單據），即可免費換領100元city’super購物禮券乙張；而於8月21日至31日期間作出同樣消費，則可免費換領英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）電影禮券2 張。

另外，於活動期間的4個周日內，即日以電子消費滿8000元（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張須為於指定體育或戶外用品品牌消費滿200元之單據），可換領海洋公園水上樂園成人門票2張。

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責任編輯：余倩敏