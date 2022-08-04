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【星展香港】星展香港半年收入按年增1%、純利跌6%　龐華毅：料該行P息下半年與市場同步調整

股市 14:40 2022/08/04

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【星展香港】星展香港半年收入按年增1%、純利跌6%　龐華毅：料該行P息下半年與市場同步調整

星展香港今年上半年總收入73.97億元，按年增1.1%。受惠於貸款增長和踏入加息周期，淨利息收入上半年錄42.26億元，按年增5.2%，淨息差1.27%，按年升2個基點。非利息收入31.71億元，按年跌3.8%。由於受非常疲弱的市場因素影響，期內該行純利33.94億元，按年跌5.7%。

總支出按年升8%，期內成本和收入比率是42%。上半年信貸撥備2.47億元，按年增61.4%，主要由於一般撥備回撥僅2000萬元，比去年回撥1.05億元大減，而特殊撥備為2.67億元，大致維持於去年同期的水平。截至6月底，總撥備結餘為47億元，按年維持穩定，不良貸款總撥備覆蓋率保持於110%水平。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅稱，該行在內地房地產總敞口不超過600億元，其中只有110億元與私人企業有關，截至今年6月，對民企的內房貸款只佔該行總貸款少於3%，當中沒有項目存在隱憂，今年就內房的特殊撥備有1.6億元，當中45%被暴露。

最優惠利率方面，龐華毅稱，正留意市場上的大型同業情況，相信該行的最優惠利率在下半年會與市場的最優惠利率同步調整。他又指，預期因利率上升帶動，該行淨息差至年底將升至1.8%。

料全年貸款中單位數增長　靠大企業客戶推動

財務總監陳立珊表示，期內總貸款按年上升約9%，達到4750億元，該行在大型企業的貸款按年增14%，年初至今則增8%，大型企業貸款佔該行總貸款額逾70%，但上半年經濟放緩，中小企和財富管理貸款從年初至6月底則減少3%。

期內總存款按年增長14%，主要來自定期存款，以支持貸款增長，往來和儲蓄戶口（CASA）組合佔總存款比例為72%，較市場平均水平為高。對於非利息收入下跌，她指，財富管理收入因去年高基數情況下，按年跌18%，主要受到市場信心疲弱和全球市場波動的不利影響。企業及機構銀行總監張建生表示，展望下半年金融市場不確定性仍存在，美國聯邦利率加幅或稍放緩，港元拆息料逐步趨近美息。他預料該行全年貸款有中單位數增長，增長料由大型企業貸款推動。

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記者：胡學能

H按 拆息 經濟 星展銀行 香港 金融 銀行

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