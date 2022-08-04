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【電子消費券2022】SmarTone推連串消費券優惠　指定5G月費計劃送高達5500元手機折扣

Hot Talk 14:36 2022/08/04

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第二階段電子消費券即將派發，SmarTone推出連串出機、上台及續約優惠。新客戶使用消費券選用指定5G月費計劃，送高達5500元手機折扣。新客戶以消費券上 SmarTone 5G，可享高達3640元的月費回贈，並送出機高達3500元折扣，選用5G附屬SIM機價可再減高達2000元。另外，上指定SmarTone 5G 月費計劃，合約期內可免18元行政費、額外獲贈300元超市現金券及多項免費增值服務。

新客戶用消費券上5G 180 GB SIM Only服務計劃，可享3880元月費回贈，合約期內更可免費升級至無限本地數據，兼豁免18元行政費及額外獲贈300元超市現金券。

其他優惠方面，客戶到SmarTone選購Samsung Galaxy A53/A33 5G 手機及登記任何月費計劃，除可享800元折扣外，更可獲贈價值894元精選配件，優惠總值1694元。SmarTone又推出Home 5G 寬頻轉台限時優惠，除可免6個月月費外，還可獲贈「家+電話」服務連無線數碼電話，優惠總值2628元。

更多1萬元電子消費券消息    

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【DSE】SmarTone向全港應屆考生送出免費5G SIM咭　包100GB 5G數據及無限通話分鐘

責任編輯：余倩敏

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