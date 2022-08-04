【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂

隨著英國放寬國民（海外）護照（BNO）持有人資格，不少港人選擇到英國發展。英國最新數據顯示，英國去年多地城市租金皆錄得上漲，其中40個城市更錄創紀錄新高。英國租金最貴的屬倫敦西區，每月平均租金達1,229英鎊（約1.17萬港元）。

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根據租房網站SpareRoom數據，英國在2021年至2022年間，50個城市租金皆錄得上漲，其中40個地方更錄得創紀錄新高。首都倫敦租金最便宜的地區位於東南部的Abbey Wood，平均每月租金約為620英鎊（約5,918港元）。據報仍有部分位於倫敦租盤要價較低，每月僅需616英鎊（約5,880港元）。

倫敦市中心外租金最貴地區

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倫敦西區（West End）及蘇豪區（Soho）租金居於榜首，每月平均高達1,229英鎊。其次則為西敏區（Westminster）及貝爾格萊維亞區（Belgravia），平均每月租金達1,097英鎊（約1.05萬港元），而西倫敦伯爵宮（Earl's Court）則以1,060英鎊（約1.01萬港元）位居第三。

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數據顯示，英國租金最便宜城市是達靈頓（Darlington），當地平均每月租金為391英鎊（約3,732港元）。而英格蘭西部哈德斯菲爾德市（Huddersfield）及北部的米德爾斯伯勒市（Middlesbrough），則分別錄得394英鎊（約3,761港元）及396英鎊（約3,780港元）位列2及3位。

英國租金最平地區

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SpareRoom負責人表示，英國通脹率正值數十年來高位，能源費用亦將在10月時再次上調，現時租金錄得創紀錄新高，租客將在冬季來臨之際陷入困境。他呼籲政府嚴正尋求方法為所有人提供可負擔房屋，而非發放資金協助民眾支付房租，同時希望是次租金名單可協助民眾思考下一步未來居所。

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責任編輯：李俊儀