【理財智慧】儲蓄首先要有目標 學用PDCA達成財務自由

相信不少讀者在儲蓄過程中都會遇上大大小小的難處，最常見一定是擔心日後因為工作轉變或環境轉變，以致「儲唔到咁多」，當然儲蓄都與平時的生活習慣和支出有關，有時可能多一次Staycation、吃了頓Omakase, 都對於儲蓄的計劃有影響，因此本文便會介紹如何利用管理學概念「PDCA」去實行和檢視自己的儲蓄目標。

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取決於支出

儲蓄的多寡往往取決於個人的支出多與少，但支出也會分為恆常與非恒常，恒常的支出即可以預計和每月「硬掘」，例如家用、車費、手機和串流平台話費等，不恒常支出則是可控的，例如飲食支出、娛樂支出等。因此應該好好善用信用卡或手機應用程式去記錄每月的恒常與非恒常開支，以清晰自己的支出用在哪。

P- Plan 計劃

正如一開始提及，每次儲蓄都要先訂下儲蓄目標，但當然是一個可行和可實施的目標，避免將目標訂得太高，以致失去儲蓄的動力。同時，也可以先設定一些較短期的目標，令自己進入一個「儲蓄mode」，也可以增加儲蓄成功的滿足感，例如先設定儲蓄買一部手機或者電腦為目標，但要利用儲蓄方式購買。

D-Do 實行

當設定目標後，便要想「如何實行」，在這個專欄已經推薦了不同避免「先消費後儲蓄」的儲蓄方法，最簡單便是在收到薪水後，將要用作儲蓄的錢放在另一個銀行戶口中，強逼自己儲蓄，甚至最傳統的豬仔錢箱或者曲奇罐也可以，以鼓勵自己實行儲蓄的目標。

C-Check 檢視

這個是較適合一些長線的儲蓄計劃，需要定時檢視自己的儲蓄計劃，例如會不會過份吃力、或者太輕鬆等，或者發現原來有方法以減少不必要的支出，可以按自己的儲蓄習慣作出檢討和檢視，以找到一個合適自己的儲蓄方法。

A-Adjust 調整

在檢視的過程中，可能會發現面對的問題，但透過調整可以將儲蓄計劃的難處或不足調整過來；在調整的過程中，可能都會將儲蓄的錢放在抗通脹或增值的理財產品，也可以因應市況或自己的需要調整投資策略。

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記者：陳佳恩