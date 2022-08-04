【電子消費券】SmarTone第二期消費券活動　推出連串獨家出機、上台及續約優惠

▲ 新一期消費券即將發放，SmarTone推出連串獨家出機、上台及續約優惠。（SmarTone提供圖片）

新一期消費券即將發放，SmarTone推出連串獨家出機、上台及續約優惠。新客戶使用消費券選用指定5G月費計劃，即送高達5,500元手機折扣買旗艦5G機王。此外，SmarTone接受客戶共同使用八達通、支付寶香港、微信支付香港、PayMe及BoC Pay付款方法。

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高達3,640元月費回贈

新客戶以消費券上SmarTone 5G，除可享高達3,640元的月費回贈外，更預早送機王折扣，出機即勁減高達3,500元，選用5G附屬SIM機價可再減高達2,000元。上指定SmarTone 5G月費計劃，合約期內更可免18元行政費、額外獲贈300元超市現金券及多項免費增值服務。

免費升級至無限本地數據

SmarTone為新客戶提供至抵優惠上台享用No.1 5G 網絡。新客戶用消費券上5G 180GB SIM Only服務計劃，除可享3,880元月費回贈外，合約期內更免費升級至無限本地數據，豁免18元行政費及額外獲贈300元超市現金券。

即上台買機優惠高達1,694元

客戶到SmarTone選購Samsung Galaxy A53/A33 5G手機及登記任何月費計劃，除可享800元折扣外，更可獲贈價值894元精選配件，優惠總值1,694元。另外，客戶亦可以優惠價選購其他指定手機及配件。



體驗Home 5G寬頻

SmarTone全新推出Home 5G寬頻轉台限時優惠，除可免6個月月費外，還可獲贈「家+電話」服務連無線數碼電話，優惠總值2,628元

特選現有客戶續約優惠

特選現有客戶使用消費券升級或續約指定5G月費計劃，即送高達雙倍價值優惠，包括高達7,000元手機現金券、免費Samsung Galaxy Buds2無線耳機一部、月費回贈以及免費增值服務。

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責任編輯：李智美