【醫療保險】保誠免除或縮短部分合資格新冠康復者投保等候期　核保決定視乎併發症或後遺症是否存在

保誠 （02378） 優化2019冠狀病毒病核保標準，免除部分合資格新冠康復者的投保等候期。若確診者沒有需要入院治療（只需進行居家檢疫自我隔離），並在已完成自我居家隔離，且完全康復無併發症和恢復正常的身體功能和活動的大前提下，可以標準保費承保，並由原本1個月之等候期，改為無需等候期。

若確診者需接受入院治療或入住社區治療或隔離設施，入住普通病房或社區治療或隔離設施的確診者，若在所有症狀已痊癒，無併發症且恢復正常身體功能和活動的大前提下，其投保等候期已由原本2個月縮短至1個月。

若確診者需接受入院治療或入住社區治療或隔離設施，入住加護病房（ICU）或重症治療病房（ITU）的確診者，若在所有症狀已經痊癒，無併發症而且恢復正常的身體功能和活動的大前提下，其投保等候期已由原本1至2年縮短至6個月。

保誠解釋，其核保決定將基於是否存在併發症/或後遺症。另外，由於新冠肺炎之相關情況不斷變化，核保要求可能會不時更新。

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責任編輯：余倩敏