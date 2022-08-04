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NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞

環球社會熱點 14:05 2022/08/04

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由美國太空總署（NASA）牽頭打造的詹姆斯．韋伯太空望遠鏡是世界迄今最大及最強的太空望遠鏡，早前曾公開的全彩色圖像令人驚嘆不已。NASA再公開太空新影像，揭示一個位於5億光年外的「車輪星系」，以前所未見的清晰度拍得明亮星環。

《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水 【下一頁】

NASA周二（2日）公開詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的車輪星系（Cartwheel Galaxy）新影像，了解更多有關恆星形成及星系中心黑洞。

車輪星系位於離地球約5億光年外的玉夫座（Sculptor），由於如銀河系般大型的螺旋星系與約4.4億年前小星系高速碰撞，影響星系的形狀和結構，形成一個明亮的內環及色彩斑斕的外環。

詹姆斯．韋伯太空望遠鏡靚相

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詹姆斯．韋伯太空望遠鏡項目的科學家Klaus Pontoppidan表示，車輪星系形成過程就像在浴缸裡掉一顆石子，然後不斷在浴缸內撞擊及反射，得到一個複雜結構。

車輪星系比起環狀星系更為罕見 ，星系中心被大量熱塵埃包圍，最光亮的區域是年輕星團所在地，外環擴張時碰到氣體，促成新的恆星及超新星形成。

詹姆斯．韋伯太空望遠鏡擁有中紅外儀器 （MIRI）能穿透大量塵埃，窺探過往從未被拍攝到的恆星及結構，有助天文學家了解銀河系恆星形成。

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責任編輯：郭麗明

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