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【著數優惠】Trip.com x Mastercard「8.8每日狂賞」　酒店及玩樂優惠低至11折 每日開搶888元起限量酒店及買1送1門票

理財智慧 15:10 2022/08/04

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第二期消費券即將發放，為響應政府支持本地經濟，Trip.com夥拍Mastercard推出「8.8每日狂賞」Mega Sale，活動由8月7日早上10時至8 月12 日下午11時59分（本周日至下周五）進行，屆時將推出多個限量／限時搶優惠，除了酒店連稅價格低至888元、酒店自助餐買1送1外，景點門票優惠更高達188元。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

值得留意的是，期間每晚10時起，活動更將開放競搶Mastercard持卡人專享的888元及188元酒店讓優惠碼。名額有限，先訂先得。詳情如下：

1. 限量搶低至888元的五星級人氣Staycation套票

除8月7日早上10時起開賣的24間人氣精選酒店外，8月8日至8月12日期間每日上午10時起，所有用戶更可於活動頁面競搶以下多間本地 5 星級人氣熱賣酒店住宿套票： 

日期 酒店 優惠詳情 快閃價（每晚連稅） 原價（每晚連稅）
8月8日 香港瑰麗酒店 【獨家】海景大床房住宿，連雙人早餐、Butterfly Patisserie下午茶外賣、500元餐飲現金券、週日至週四延遲退房至下午3時、以及K11 Musea HK$200現金券，限量10個間夜 3,288元 6,668元
8月9日 香港海景嘉福洲際酒店 【獨家】自助晚餐＋自助早餐（週一至週四）＋免費洲際行政俱樂部禮遇（週日至週三）＋200元迷你吧消費額＋迎賓小食籃，限量10個間夜 1,388元 3,010元
8月10日 奕居 Studio 70 海景房住宿（十月逢週二及三免費升級至奕居套房），連Salisterra雙人早餐、1,000HK$房內送餐服務及消費額、免費客房Maxi Bar（不含酒），限量10個間夜 2,888元 7,684元
8月11日 馬哥孛羅香港酒店 高級客房住宿（可免費升級到豪華客房），連1,100HK$餐飲消費額及平日下午3時延遲退房，限量10個間夜 888元 2,420元
8月12日 雅格酒店 城景特大雙人床客房住宿，早餐＋下午茶＋3道菜晚餐＋紅酒，限量10個間夜 888元 2,200元

2. 限量／限時88元搶本地體驗門票及餐飲優惠

除酒店外，Trip.com亦為用戶精選多項本地體驗。

8月8日每日中午12時起，所有用戶可以買一送一或88元或獨家低價搶購本地門票優惠：

日期 產品 優惠詳情 快閃價 原價
8月8日 天際100（Sky100） 香港觀景台高空特飲優惠套票 :入場門票 +特調飲品 套票買一送一 148元/ 兩位 296元/兩位
Häagen-Dazs 雪糕月餅 獨家三日快閃優惠 213元起 358起
8月9日 Peppa Pig 玩樂日互動特展香港站 88元入場門票 88元 298元
8月10日 香港挪亞方舟優惠門票 18元入場門票 18元 198元
門票買一送一 198元/兩張 396元/兩張
8月11日 東方之珠遊船體驗 88元船票  （周日至五適用） 88元 220元
半價船票（周六適用） 110元 220元
8月12日 【山頂 FUN FUN 遊】優惠套票 : 大富翁夢想世界門票 + 香港杜莎夫人蠟像館門票 + 金玡居餐券 套票買一送一 438元/兩位 876元/兩位

8月9日晚上10時起，Mastercard持卡人可競搶獨家限量優惠碼，指定景點樂園門票（包括香港迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園．水上樂園、香港大棠有機生態園及Wings Flight Academy模擬飛行駕駛體驗）享188元折扣（名額限 95 個，先用先得）。

8月11日晚上10時起，Mastercard持卡人更可以半價／買一送一競搶以下酒店自助餐優惠（共45個名額，先用先得）：

產品 優惠詳情 快閃價（連加一服務費） 原價（連加一服務費）
港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Cafe 平日自助午餐買一送一 330元/兩位 660元/兩位
香港馬哥孛羅咖啡廳 平日自助午餐買一送一 347元/兩位 694元/兩位
香港挪亞方舟豐盛閣餐廳 雙人海景下午茶半價 390元/兩位 195元/兩位

3. 限量搶獨家11折酒店優惠代碼

8月7日至12日期間，每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶由Trip.com夥拍Mastercard獨家推出的優惠代碼，以香港或澳門地區發行之Mastercard卡簽賬消費1,000元即減888元（每日限量4個名額， 先用先得），或減188元（每日限量68個名額，先用先得）。優惠碼適用於Trip.com頁面所有香港本地酒店產品。 

【青姐話】睇業績、聽消息   欠靈活、難搵食

 

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責任編輯：嚴浩文

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