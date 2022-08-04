  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵

科技 18:12 2022/08/04

分享：

分享：

數碼支付公司Wiseasy旗下流動收款機近日遭黑客入侵，估計黑客已成功入侵全球14萬部收款機，令黑客可以發動大規模詐騙攻擊。

愈來愈多商戶採用流動收款裝置，支援多種電子支付，但不小心管理，隨時引來客戶數據外洩風險。數碼支付公司Wiseasy旗下流動收款機近日遭黑客入侵，估計黑客已成功入侵全球14萬部收款機，令黑客可以發動大規模詐騙攻擊。

【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG 借Elon Musk之名行騙

據《TechCrunch》報道，Wiseasy為Android流動收款機製造商，客戶包括亞太區餐廳、酒店、商場及學校；商家透過Wiseasy旗下的Wisecloud雲端服務及雲端頁面，可遠距進行網絡管理、設定及更新顧客收款裝置。

頁面竟無雙重認證

監控服務初創公司Buguard技術總監Youssef Mohamed向《TechCrunch》透露，黑客不時在暗網發現可存取Wiseasy雲端頁面的Wiseasy員工密碼及管理員帳號，即代表黑客入侵Wiseasy員工電腦並取得密碼，再放到暗網出售。

Mohamed又指，現時已確定有兩個 Wiseasy雲端頁面密碼外洩，更發現該兩個頁面竟然沒有雙重認證等任何基本保護措施，導致全球十多萬部收款機遭黑客入侵。

【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億 140萬香港員工缺網絡安全培訓

Buguard早在7月初得悉問題，之後隨即聯絡Wiseasy並計劃召開安全會議，但最後會議遭Wiseasy單方面取消，而公司早前證實安全問題已經解決，並在頁面新增雙重認證機制。Buguard早在7月初得悉問題，之後隨即聯絡Wiseasy並計劃召開安全會議，但最後會議遭Wiseasy單方面取消。《TechCrunch》就事件聯絡Wiseasy行政總裁Jason Wang，但對方指不會就事件發表評論；Wiseasy發言人Ocean An就在電郵中表示，公司已確認問題並進行修改，現已在頁面中增設雙重認證身份驗證。惟目前仍未得悉該公司會否通知客戶，系統曾出現安全問題。

【網絡安全】報告：企業資料外洩成本創新高 60%企業轉嫁成本至消費者

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【遊戲熱話】使用率不似預期　PS5取消「讚譽」功能
2022/08/03
【遊戲熱話】使用率不似預期　PS5取消「讚譽」功能
【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜
今日
【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜

你可能感興趣

【遊戲熱話】使用率不似預期　PS5取消「讚譽」功能
17:39 2022/08/03
【遊戲熱話】使用率不似預期　PS5取消「讚譽」功能
【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜
今日 14:29
【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜
網絡保安 手機Apps 移動裝置 雲端 黑客 Android 電子支付

上一篇文章

【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工

下一篇文章

【蘋果動向】盜竊及遺失也不怕　AppleCare+新增多項保險服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款