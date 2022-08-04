【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵

▲ 數碼支付公司Wiseasy旗下流動收款機近日遭黑客入侵，估計黑客已成功入侵全球14萬部收款機，令黑客可以發動大規模詐騙攻擊。

愈來愈多商戶採用流動收款裝置，支援多種電子支付，但不小心管理，隨時引來客戶數據外洩風險。數碼支付公司Wiseasy旗下流動收款機近日遭黑客入侵，估計黑客已成功入侵全球14萬部收款機，令黑客可以發動大規模詐騙攻擊。

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據《TechCrunch》報道，Wiseasy為Android流動收款機製造商，客戶包括亞太區餐廳、酒店、商場及學校；商家透過Wiseasy旗下的Wisecloud雲端服務及雲端頁面，可遠距進行網絡管理、設定及更新顧客收款裝置。

頁面竟無雙重認證

監控服務初創公司Buguard技術總監Youssef Mohamed向《TechCrunch》透露，黑客不時在暗網發現可存取Wiseasy雲端頁面的Wiseasy員工密碼及管理員帳號，即代表黑客入侵Wiseasy員工電腦並取得密碼，再放到暗網出售。

Mohamed又指，現時已確定有兩個 Wiseasy雲端頁面密碼外洩，更發現該兩個頁面竟然沒有雙重認證等任何基本保護措施，導致全球十多萬部收款機遭黑客入侵。

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Buguard早在7月初得悉問題，之後隨即聯絡Wiseasy並計劃召開安全會議，但最後會議遭Wiseasy單方面取消，而公司早前證實安全問題已經解決，並在頁面新增雙重認證機制。Buguard早在7月初得悉問題，之後隨即聯絡Wiseasy並計劃召開安全會議，但最後會議遭Wiseasy單方面取消。《TechCrunch》就事件聯絡Wiseasy行政總裁Jason Wang，但對方指不會就事件發表評論；Wiseasy發言人Ocean An就在電郵中表示，公司已確認問題並進行修改，現已在頁面中增設雙重認證身份驗證。惟目前仍未得悉該公司會否通知客戶，系統曾出現安全問題。

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責任編輯：廖淑瑩

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