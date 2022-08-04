【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵

政府即將於下周日（8月7日）發放今年第二階段消費券，小米香港亦相應推出「8月消費劵賞」活動，由8月7日起推廣期間，除了限定產品低至5折和限時購物禮遇外，每單筆消費滿1,000元即賞1,000元現金劵，而所有消費更可賺2倍小米積分。

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

凡於以下日子親臨旺角小米之家門店，均可以秒殺價限量搶購以下多款特價產品，精選產品低至5折限量發售。

8月7日

以秒殺價699元購買米家無線吸塵器G9 白色（原價：1,399元），限量5隻。 以秒殺價214元購買Redmi 手錶 2 Lite 白色（原價：429元），限量20隻。 以秒殺價529元購買小米筋膜按摩槍 黑色（原價：759元），限量20隻。 以秒殺價139元購買Xiaomi 迷你無線風扇 白色（原價：199元），限量20隻。 以秒殺價2,099元購買小米27” QHD電競顯示屏 黑色（原價：2,999元），限量5隻。 以秒殺價4,399元購買Xiaomi高溫無線洗地機 W10 Ultra 白色（原價：4,999元），限量5隻。

8月13日

以秒殺價164元購買Redmi手環 Pro 黑色（原價：329元），限量20隻。 以秒殺價274元購買POCO Buds Pro Genshin Impact Edition（原價：549元），限量20隻。 以秒殺價1,749元購買小米無線吸塵器G11 白色（原價：2,499元），限量20隻。 以秒殺價1,119元購買Xiaomi Watch S1 銀色（原價：1,599元），限量20隻。 以秒殺價209元購買小米行動電源20000 50W黑色（原價：299元），限量20隻。 以秒殺價5,279元購買Xiaomi 掃拖機器人 X10+ 白色（原價：5,999元），限量5隻。

mi.com 每日精選秒殺產品

「8月消費劵激賞」將於8月7至15日在mi.com每日限量搶購以下多款特價產品，包括：

8月7日：以秒殺價649元購買Xiaomi Watch S1 Active 白色/黑色/藍色（原價：1,299元），每款顏色限量各5隻。 8月8日：以秒殺價164元購買Redmi 手環 Pro 黑色（原價：329元），限量30隻。同時，也可以秒殺價999購買米家無線吸塵器G9 白色（原價：1,399元），限量100隻。 8月10日：以秒殺價214元購買Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機 黑色/灰色（原價：429元），每款顏色限量各10隻。 8月11日：以秒殺價234元購買Xiaomi TV Stick 4K 黑色（原價：469元），限量10隻。 8月12日：以秒殺價349元購買米家智能電風扇 座地式1X 白色（原價：499元），限量100隻。 8月15日：以秒殺價649元購買小米顯示屏1C 23.8英吋（原價：1,299元），限量5隻。

mi.com 生態鏈特選產品推介

以優惠價709元購買小米智能變頻電風扇2 Pro 白色（原價749元）。 以優惠價409元購買米家智能空氣循環扇 白色（原價459元）。

8月1至15日期間 ：mi.com獨家限量現金劵領取活動

凡於8月1至15日期間（每天上午0:00至晚上11:59）於mi.com可以領取以下現金劵：

每天派發50手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張（僅適用於購買手機、平板類商品，新品不適用） 每天派發100元手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張（僅適用於購買手機、平板類商品，新品不適用，滿1,500使用） 每天派發200元手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張（僅適用於購買手機、平板類商品，新品不適用，滿4,000使用）

凡於8月1至15日期間（每天上午0:00、8:00和下午4:00）於mi.com可以領取以下現金劵：

每天派發50元現金劵90張，每個米ID每天限領取乙張（新品不適用，滿1000元使用） 每天派發100元現金劵90張，每個米ID每天限領取乙張（新品不適用，滿2,000元使用） 每天派發300元現金劵90張，每個米ID每天限領取乙張（新品不適用，滿6,000元使用）

8月7至15日期間 ：mi.com每滿300元減30元無上限

凡於8月7至15日期間（每天上午0:00至晚上11:59）於mi.com購物單筆消費（手機、平板及新品不適用）每300元減30元，多買多減。

8月7起推廣期內 ：小米之家和mi.com專享買1,000元送1,000元及勁賺兩倍積分

凡於8月7起推廣期內3於小米之家和mi.com購埋任何產品單筆消費每滿1,000元即可獲得以下1,000元優惠卷禮包，每個米ID只能參加一次：

50元現金券乙張（滿1,000元使用，新品不適用） 100元現金券乙張（滿2,000元使用，新品不適用） 150元現金券乙張（滿3,000元使用，新品不適用） 300元現金券乙張（滿6,000元使用，新品不適用） 400元現金券乙張（滿8,000元使用，新品不適用）

手機產品全渠道驚喜獎賞購物優惠

凡於8月7日及15日期內於mi.com頁面領取手機現金券，均可用作優惠期內於線上購買以下指定手機時使用，而現凡於8月7日至21日每日早上00:00至晚上11:59到任何小米之家、小米之家專賣店、mi.com及香港各大運營商和零售商，均可以優惠價購買以下精選手機產品：

以優惠價6,699元購買Xiaomi 12 Pro（灰色/ 藍色 / 紫色、12GB+256GB）（原價7,299元），於mi.com購買時，可使用200手機現金券。 以優惠價4,699元購買Xiaomi 12（灰色/ 藍色 / 紫色、12GB+256GB）（原價5,699元），於mi.com購買時，可使用200手機現金券。 以優惠價3,999元購買Xiaomi 12X（黑色/ 藍色 / 紫色、8GB+256GB）（原價4,399元），於mi.com購買時，可使用100手機現金券。 以優惠價3,699元購買Xiaomi 11T Pro（白色/ 藍色 / 黑色、12GB+256GB）（原價4,399元），於mi.com購買時，可使用100手機現金券。 以優惠價2,999元購買Xiaomi 11T（灰色/白色/藍色、8GB+256GB）（原價3,699元），於mi.com購買時，可使用100手機現金券。 以優惠價2,999元購買POCO F4（綠色/銀色/黑色、8GB+256GB）（原價3,299元），於mi.com購買時，可使用100手機現金券。 以優惠價2,799元購買Xiaomi Pad 5（白色/灰色、6GB+256GB）（原價2,999元），於mi.com購買時，可使用100手機現金券。 以優惠價1,799元購買Redmi Note 11S（藍色/白色/灰色、6GB+128GB）（原價1,999元），於mi.com購買時，可使用100手機現金券。

「配件加購」及「特價套裝」活動

由8月7日起，於小米之家、小米之家專賣店或mi.com購買以下產品，均可以「加價換購」或「特價套裝」方式購買相關配件：

凡以3,299元購買小米曲面遊戲顯示屏34英吋（黑色）或 以2,999元購買小米27”QHD電競顯示器（黑色）或 以1,499元購買小米27”桌面顯示器（黑色）或以1,299元購買小米顯示屏1C 23.8英吋，均可另加199元換購米家顯示屏掛燈乙個1 （原價：249元）。 凡以1,899元購買米家無線吸塵器G10，均可另加399元換購米家無線吸塵器G10/G9增程電池乙個 （原價：499）或以79元換購米家手持無線吸塵器專用充電掛座（不支持G10/G9）乙個（原價：199）或 以39換購米家無線吸塵器G10/G9濾芯套裝乙份 （原價：59元）或 以39元換購米家無線吸塵器G10拖地附件套裝乙份（原價：59元） 凡以1,299元購買小米空氣淨化器4，可另加99元換購小米空氣淨化器4濾芯乙個灰色（原價：269元）。 「Xiaomi Book S 超值套裝」：以套裝價5,999購買Xiaomi Book S 12.4” 黑色（原價：5,499元）及Xiaomi Book 12.4 Keyboard黑色（原價：829元）。

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責任編輯：嚴浩文