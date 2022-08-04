Facebook母企被控非法收集美國醫療記錄 向用戶推薦廣告

個人資料私隱問題近年備受關注，不少科技企業亦曾陷入爭議。美國近期兩宗訴訟指控，Facebook母企Meta在未經用戶允許下，收集數百萬人的私人醫療記錄，並向Facebook用戶投放藥物及治療廣告。

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相關訴訟指控Meta及美國部分大型醫院，涉嫌違反《健康保險隱私及責任法案》（HIPAA），於未經用戶許可下利用旗下追蹤工具Pixel取得私人醫療紀錄資料，並與Facebook分享及用於投放醫療相關廣告。

美國媒體《The Verge》報稱，美國加州北區地區法院早前有人入稟兩宗集體訴訟，同樣控訴Meta利用Pixel非法收集用戶私密個人醫療紀錄。

起訴書中亦詳細記錄一個Facebook用戶的經歷。該用戶瀏覽加州大學（University of California）旗下的三藩市醫療中心（San Francisco Medical Center）非公開網站，輸入心臟及膝頭相關疾病資料後，就開始收到針對性的藥物廣告。

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非牟利新聞機構The Markup 6月時一項調查發現，美國排名前100間醫院中，就有33間正使用Pixel分析工具。當中7間醫院把Pixel安裝在有密碼保護的網站中，部分醫院在報告公開後已移除Pixel。

根據Meta政策，廣告商不應與Meta共享健康、財政等其他機密數據。美國醫療私隱法亦列明，醫療機構需要取得患者同意後，才可向第3方披露資訊。但相關訴訟則指控，Meta刻意從醫療保健網站中收集敏感數據。

Meta亦未有回應報道，但曾在美國衛生與公共服務部門擔任前高級私隱顧問的醫療私隱顧問David Holtzman表示，共享數據很可能違反HIPAA規定。

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責任編輯：李俊儀