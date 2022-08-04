▲ 【業績│食品股】日清食品控股股東中國地區銷售額升28% 產品價量齊升抵銷成本上漲

日清食品 （01475） 控股股東日本日清公布中國地區第二季業績，銷售總額為160.36億日圓，按年升27.9%，營業收入18.91億日圓，按年大彈76.2%。核心經營溢利為15.32億日圓，按年升38.4%。

日清食品半日跌0.5%，報5.64元。

集團指，在中國，高增值麵市場持續在中國內地擴張。集團積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌。此外，其銷量於2021年6月實施升級改造後持續增長。收入按年增加，此乃由於即使在實施價格調整後，主要產品（如合味道品牌）在中國內地及香港的銷量仍有所增加。由於價格調整及銷量增加的影響抵銷了原材料成本的急劇上漲，故此溢利亦按年上升。此外，當地貨幣兌日元換算升值亦對收入及溢利產生正面影響。

撇除匯率因素後，集團收入為133.47百萬日圓，按年升9%，核心經營溢利為13.22億日圓，按年升19.4%。

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編輯：姚卓然