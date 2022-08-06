【創新科技】生產力局夥中大研發　近視風險因素監測智能眼鏡

▲ 智能眼鏡通過行動裝置的低功耗藍牙功能，相關數據會被蒐集並儲存在雲端資料庫，以供日後分析。（湯致遠攝）

兒童在學習及遊玩時使用電子產品已經十分普遍，但使用時間過長或距離較近，隨時出現近視問題。為針對此情況，香港生產力促進局與香港中文大學眼科及視覺科學學系合作，研發近視風險因素監測智能眼鏡，以傳感器及低功耗藍牙技術，監測兒童的觀看習慣及分析近視風險因素。

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生產力促進局首席數碼總監黎少斌稱，智能眼鏡採用傳感技術及低功耗藍牙，蒐集及分析兒童的觀看數據。透過置於鏡臂部分的多個傳感器，令眼鏡能自動監測兒童的閱讀距離、環境光暗度及頭部角度狀態等觀看習慣；通過行動裝置的低功耗藍牙功能，相關數據會被蒐集並儲存在雲端資料庫，以供日後分析。

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為了方便取得相關數據，團隊亦為產品設計手機應用程式，並以圖表方式向家長或醫生分析兒童的閱讀、寫作及使用電子屏幕習慣，以便提供建議。香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇透露，現時有數個家庭正在試用產品，未來亦計劃展開大規模推廣。而在第二階段會讓幾百個兒童試戴並進行數據蒐集，讓團隊可從更科學的角度，協助兒童有效預防近視加深。

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記者：廖淑瑩

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