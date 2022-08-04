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【英揆之爭】卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持

環球政治 12:36 2022/08/04

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英國保守黨黨魁選舉最後階段投票在即，現任外相卓慧思選情愈見樂觀。最新黨內民調顯示，卓慧思支持度持續領先，保持與前財相辛偉誠的差距。前衛生大臣賈偉德亦公開表態，支持卓慧思表任首相。

【英揆之爭】保守黨推遲寄選票 收警告黑客或干預選舉 【下一頁】

保守黨分析機構ConservativeHome周三（3日）公開最新民調，顯示58%受訪保守黨人支持卓慧思（Liz Truss）成為下任首相，辛偉誠（Rishi Sunak）的支持率為26%，未決定者亦有12%。卓慧思發言人指出，數據反映卓慧思對英國未來發展的觀點吸引保守黨黨員。

民調機構YouGov周二（2日）發表的民調亦顯示，6成受訪保守黨黨員支持卓慧思，支持辛偉誠接替約翰遜（Boris Johnson）成為下任首相只有26%。兩項民調反映辛偉誠早前的競選承諾及活動，未能吸引更多保守黨人轉換陣營。

【英揆之爭】莫佩琳支持卓慧思 讚對方「理想候選人」 【下一頁】

在初期黨魁選舉角逐中被淘汰的賈偉德（Sajid Javid）在泰晤士報撰文，公開支持卓慧思成為下任首相。他指卓慧思願意改變現狀，因而選擇支持。反之，賈偉德批評辛偉誠拒絕減稅，讓英國或陷入「中等收入經濟」危機。

卓慧思與辛偉誠將於周四（4日）現身天空電視台（Sky TV），參與雙方正面對決的第三場電視辯論。屆時兩人會接受現場觀眾提問，並會接受主持人伯利（Kay Burley）深度訪問。

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責任編輯：吳漢培

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