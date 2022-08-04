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聯儲局淡化減息預期　台海緊張局勢突升溫

宏觀解讀 12:17 2022/08/04

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由於聯儲局並未在大手加息75基點後進一步放鷹，加上美國經濟意外陷入技術性衰退，投資者下調聯儲局未來的加息預期，美元及美債息均出現回調。然而，聯儲局似乎不願見到債息回調過急，一旦9月需要再度大手加息，勢將觸發市場震蕩。因此，近日一眾聯儲局官員發表鷹派言論，指出加息周期遠未結束，美元及美債息均見反彈。筆者認為，美國通脹仍然處於十分熾熱的水平，維持物價穩定乃聯儲局的當務之急，經濟出現輕微衰退將不足以減慢聯儲局加息步伐。

台海局勢在美國眾議院議長訪台後突然升溫，為表達不滿，中國當局將在圍繞台海進行一系列軍演，以及禁止一些台灣食物進口。由於中美關係惡化，地緣政治風險升溫，亞洲貨幣將可能進一步受壓。有關地緣政治風險亦可能為全球供應鏈帶來打擊，中美領袖亦似乎中斷了有關削減關稅的討論，短期內美國通脹出現大幅度回落的機會不大，聯儲局亦不大可能明顯減慢加息步伐。地緣政治風險及聯儲局加息因素將於年內繼續利淡亞洲貨幣走勢。

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責任編輯︰梁浩碩

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欄名 : 外幣滙穗

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