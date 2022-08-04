【業績│收租股】九龍倉置業午後急彈逾3%　半年基礎淨盈利增加3%至逾33億元、息增至0.7元　時代廣場收入下跌15%

▲ 【業績│收租股】九龍倉置業半年基礎淨盈利增加3%至逾33億元、息增至0.7元 資產淨值少於2000億元

九龍倉置業 （01997） 上半年基礎淨盈利增加3%至33.73億元，每股盈利1.11元，中期股息增加4.5%至0.7元。計及投資物業的半年度重估出現超過50億元的未變現虧損，將集團由盈利推向虧損，列帳虧損14.68億元。

九龍倉置業午後急彈3.7%，報35.05元。

九置指，疫情纏擾下，收入和營業盈利仍然處於較低水平，而集團資產淨值下降至少於2000億元，是自2017年上市以來首次。

集團收入下降17%，主要因為海港企業的發展物業入賬額減少。營業盈利持平，基礎淨盈利增加3%，未來因量化緊縮、加息和通脹風險帶來經濟不確定性，加上地緣政治局勢緊張，或會令全球增長的前景黯淡。

時代廣場收入下跌15%

期內，集團的海港城整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%。商場收入增加1%，營業盈利增加6%，出租率卻仍能維持於 93%。寫字樓出租率升至87%，收入及營業盈利皆增加3%。時代廣場方面，整體收入下跌15%，營業盈利下跌3%，出租率穩企於 93%。因市值租金下跌的關係，收入減少 22%，營業盈利減少5%。而荷里活廣場出租率為93%。收入持平，營業盈利增加1%。

至於中環組合，卡佛大廈和會德豐大廈在多元化的租戶當中仍然存在相對穩定的需求。兩項物業的寫字樓出租率分別高企於98%及92%，而零售部分皆全部租出，惟收入和營業盈利皆下跌 6%，原因是參照市場水平對租金作出調整。

展望未來，集團指，量化緊縮、加息和通脹風險帶來經濟不確定性，加上地緣政治局勢緊張， 或會令全球增長的前景黯淡。

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編輯：陳韻妍