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《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水

環球社會熱點 12:11 2022/08/04

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原定今年上映的DC漫畫角色電影《蝙蝠女》因發行商華納兄弟突然宣布腰斬電影，不會在戲院及HBO Max播放。美國《紐約時報》 報道指，華納兄弟預先未通知劇組這個壞消息，演員直至報道播出一刻才知悉，因此感到相當不滿。

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發行商華納兄弟（Warner Bros.）製作的電影《蝙蝠女》，原定今年內上映，後期製作亦進入完成階段。Leslie Grace扮演女主角蝙蝠女、《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）將再次飾演蝙蝠俠，以及《盜墓迷城》男主角班頓費沙（Brendan Fraser）等著名演員參演的《蝙蝠女》，年初已率先曝光首張劇照。班頓費沙在上周六（7月30日）出席活動時，甚至如常討論《蝙蝠女》角色，觀眾及一眾演員亦引頸以待。

但美國媒體報道，華納兄弟本周二（2日）決定取消發行電影，不會在戲院及其串流平台HBO Max播放，秏資9,000萬美元（約逾7億港元）成本、花費多年心血拍攝的電影付諸流水。

《紐約時報》 報稱，華納兄弟只對外宣布取消發行，整個劇組直至看到報道一刻才得知電影被腰斬，演員對華納兄弟的決定感到相當不滿及失望，認為未預先知會他們的做法是「相當羞辱」。

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據悉，《蝙蝠女》導演Bilall Fallah及Adil El Arbi亦被華納兄弟蒙在鼓裡，他們周三（3日）在社交媒體發表聯合聲明，無法相信電影被腰斬，對壞消息感到震驚及難過。

《紐約時報》引述消息人士稱，《蝙蝠女》在首次試映惡評如潮，認為電影在100滿分只值30多分，對此大感失望。而HBO總裁Casey Bloys亦拒絕《蝙蝠女》在其平台頻道播放，於是華納兄弟將電影徹底腰斬。

《Variety》則引述華納兄弟消息人士指，《蝙蝠女》遭腰斬與質素無關，而是華納兄弟新任行政總裁David Zaslav調整過往發展策略，希望將電影專注在戲院上映，但考慮《蝙蝠女》上映及發行成本太大，於是將電影腰斬。

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責任編輯：郭麗明

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