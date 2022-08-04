【電子消費券】朗豪坊推200%回贈大抽獎　新舖加美妝優惠吸客

▲ 配合第二輪電子消費券發放，朗豪坊推出消費券優惠大抽獎。（資料圖片）

第二輪電子消費券於8月7日起發放，朗豪坊亦將推出消費券優惠，於8月5日起至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」。

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顧客須為LP CLUB會員，並以電子支付工具於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次），最多可贏取200%回贈，即HK$1,000商場現金禮券，或500,000會員積分，各30份；加上其他獎品多達10,000份，即抽即中。包括六大消費券平台：支付寶、八達通、Tap & Go 拍住賞、微信支付、BoC Pay及PayMe，以及其他電子支付方式如信用卡、易辦事、Apple Pay、Android Pay及信用卡現金回贈獎賞等，都可參加抽獎。

同時亦會於8月5日至21日舉行「LANGHAM BEAUTY「盡情買‧免費享」 ，提供逾100款夏日美肌好物低至2折發售，並有多款免費服務體驗如：彩妝服務、手部護理服務等可預約，另購物滿HK$300，可帶走價值HK$100的護膚彩妝禮品；LP CLUB會員更可於LP CLUB 手機程式以積分換領美妝禮品等。商場亦有13間新店登場，有特色食品、餐廳到服飾、電子及影音等，如台灣火鍋、清酒專門店、結合髮廊LOBBY及餐飲概念店、高級天然兒童食品店、天然茶飲等。

朗豪坊200%回贈大抽奬活動詳情：

推廣期：8月5日 至 9月4日晚上11時

抽獎期：8月5日上午11時 至 9月11日晚上11時

抽獎方法：LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）

*電子支付工具包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。



LANGHAM BEAUTY 「盡情買‧免費享」

推廣期：8月5日至8月21日

詳情：廣期內推出超過100款低至2折的夏日美肌好物禮遇、提供多款免費服務體驗及購物滿HK$300，即可到巨型禮物扭蛋機帶走價值HK$100的護膚彩妝禮品。

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責任編輯:王浩賢