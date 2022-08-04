  • 26°C
香港時間 : 2022804日 (四) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】朗豪坊推200%回贈大抽獎　新舖加美妝優惠吸客

商業 12:16 2022/08/04

分享：

分享：

配合第二輪電子消費券發放，朗豪坊推出消費券優惠大抽獎。（資料圖片）

第二輪電子消費券於8月7日起發放，朗豪坊亦將推出消費券優惠，於8月5日起至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」。

【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門

顧客須為LP CLUB會員，並以電子支付工具於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次），最多可贏取200%回贈，即HK$1,000商場現金禮券，或500,000會員積分，各30份；加上其他獎品多達10,000份，即抽即中。包括六大消費券平台：支付寶、八達通、Tap & Go 拍住賞、微信支付、BoC Pay及PayMe，以及其他電子支付方式如信用卡、易辦事、Apple Pay、Android Pay及信用卡現金回贈獎賞等，都可參加抽獎。

同時亦會於8月5日至21日舉行「LANGHAM BEAUTY「盡情買‧免費享」 ，提供逾100款夏日美肌好物低至2折發售，並有多款免費服務體驗如：彩妝服務、手部護理服務等可預約，另購物滿HK$300，可帶走價值HK$100的護膚彩妝禮品；LP CLUB會員更可於LP CLUB 手機程式以積分換領美妝禮品等。商場亦有13間新店登場，有特色食品、餐廳到服飾、電子及影音等，如台灣火鍋、清酒專門店、結合髮廊LOBBY及餐飲概念店、高級天然兒童食品店、天然茶飲等。

朗豪坊200%回贈大抽奬活動詳情：
推廣期：8月5日 至 9月4日晚上11時
抽獎期：8月5日上午11時 至 9月11日晚上11時
抽獎方法：LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）
*電子支付工具包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。
 
LANGHAM BEAUTY 「盡情買‧免費享」
推廣期：8月5日至8月21日
詳情：廣期內推出超過100款低至2折的夏日美肌好物禮遇、提供多款免費服務體驗及購物滿HK$300，即可到巨型禮物扭蛋機帶走價值HK$100的護膚彩妝禮品。

【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【展覽復辦】三項展覽吸引過8萬人次入場　珠寶展調查：3成半顧客花逾1萬元購物
2022/08/03
【展覽復辦】三項展覽吸引過8萬人次入場　珠寶展調查：3成半顧客花逾1萬元購物
【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣
2022/08/03
【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣
【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門
今日
【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門
【電子消費券】MegaBox於8月7日推出消費券獎賞活動　消費滿800元送800元商戶折扣券
2022/08/03
【電子消費券】MegaBox於8月7日推出消費券獎賞活動　消費滿800元送800元商戶折扣券

你可能感興趣

【展覽復辦】三項展覽吸引過8萬人次入場　珠寶展調查：3成半顧客花逾1萬元購物
19:30 2022/08/03
【展覽復辦】三項展覽吸引過8萬人次入場　珠寶展調查：3成半顧客花逾1萬元購物
【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣
19:47 2022/08/03
【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣
【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門
今日 11:47
【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門
商場活動 美食 著數優惠 八達通 PayMe Android Pay 微信支付 電子消費券 朗豪坊

上一篇文章

【供應鐽】Maersk警告：今年全球貨櫃需求將放緩　通脹令消費者信心減弱

下一篇文章

【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創科獎項】首屆「HKMA/ HKT 環球創新獎」成立　配合國家「十四五」規劃　
【創科獎項】首屆「HKMA/ HKT 環球創新獎」成立　配合國家「十四五」規劃　
【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠
【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠
【航運受阻】佩洛西訪台後中國軍演　勢影響供應鏈能源航運
【航運受阻】佩洛西訪台後中國軍演　勢影響供應鏈能源航運
【搶人潮】年輕人重視同事關係　忌過多干預宜增加聯誼
【搶人潮】年輕人重視同事關係　忌過多干預宜增加聯誼
【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐
【日本製】從香港發掘商機　日本井村屋研發保質期180天豆腐
【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣
【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款