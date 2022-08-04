  • 28°C
香港時間 : 2022804日 (四) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜

科技 14:29 2022/08/04

分享：

分享：

運動體感遊戲《Nintendo Switch Sports》成為2022年第二季銷售量最高的作品。

Nintendo Switch自推出以來受到不少玩家歡迎，當中不少遊戲銷售成績不俗。任天堂（Nintendo）日前公布業績的同時，也揭曉Switch遊戲的銷售數據，其中有4款Switch作品銷量售出過百萬套，而運動體感遊戲《Nintendo Switch Sports》更成為2022年第二季銷售量最高的作品。

【Switch Sports】Switch Sports足球、排球遊戲更新 增私人連線對戰＋新玩法

瑪利歐賽車推出5年仍受歡迎

據任天堂的數據顯示，在2022年第二季售出過百萬套的作品包括：《Nintendo Switch 運動》（484萬套）、《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》（191萬套）、《星之卡比 探索發現》（188萬套），以及《瑪利歐賽車8 豪華版》（148萬套）。

【歷史建築】微軟夥歐洲保育團體 製Minecraft版英國古代建築遺址

值得注意的是，排行榜中大部分都是新推出的遊戲，但推出已經有5年的《瑪利歐賽車8 豪華版》仍能售出超過100萬套，相信是與遊戲不斷推出新的DLC賽道，持續吸引玩家有關。

【The Sims 4】《模擬市民4》有大Bug 市民快速老化兼亂倫

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億　140萬香港員工缺網絡安全培訓　
2022/08/02
【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億　140萬香港員工缺網絡安全培訓　
【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG　借Elon Musk之名行騙
2022/08/02
【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG　借Elon Musk之名行騙

你可能感興趣

【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億　140萬香港員工缺網絡安全培訓　
17:30 2022/08/02
【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億　140萬香港員工缺網絡安全培訓　
【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG　借Elon Musk之名行騙
13:16 2022/08/02
【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG　借Elon Musk之名行騙
科技產品 電玩手遊 星之卡比 Switch 任天堂

上一篇文章

【網絡安全】報告：企業資料外洩成本創新高　60%企業轉嫁成本至消費者

下一篇文章

【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【佩洛西訪台】全球關注航機動向　佩洛西專機追蹤人數創歷史新高
【佩洛西訪台】全球關注航機動向　佩洛西專機追蹤人數創歷史新高
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
【Google】Google新產品將登場？　認證文件現身FCC
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【佩洛西訪台】台灣官網遭境外DDoS攻擊　專家如何拆解？
【解鎖喜好】手機解鎖方式多　 調查：側面指紋解鎖最受歡迎
【解鎖喜好】手機解鎖方式多　 調查：側面指紋解鎖最受歡迎
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
【手機市場】手機產量過剩　全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款