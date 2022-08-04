【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜

▲ 運動體感遊戲《Nintendo Switch Sports》成為2022年第二季銷售量最高的作品。

Nintendo Switch自推出以來受到不少玩家歡迎，當中不少遊戲銷售成績不俗。任天堂（Nintendo）日前公布業績的同時，也揭曉Switch遊戲的銷售數據，其中有4款Switch作品銷量售出過百萬套，而運動體感遊戲《Nintendo Switch Sports》更成為2022年第二季銷售量最高的作品。

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瑪利歐賽車推出5年仍受歡迎



據任天堂的數據顯示，在2022年第二季售出過百萬套的作品包括：《Nintendo Switch 運動》（484萬套）、《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》（191萬套）、《星之卡比 探索發現》（188萬套），以及《瑪利歐賽車8 豪華版》（148萬套）。

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值得注意的是，排行榜中大部分都是新推出的遊戲，但推出已經有5年的《瑪利歐賽車8 豪華版》仍能售出超過100萬套，相信是與遊戲不斷推出新的DLC賽道，持續吸引玩家有關。

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責任編輯：廖淑瑩

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