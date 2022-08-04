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【港產美股】長江集團：10年前已售出絕大部分尚乘集團持股　沒有直接持有尚乘數科股權、無任何業務往來

股市 12:05 2022/08/04

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【港產美股】長江集團：10年前已售出絕大部分尚乘集團持股　沒有直接持有尚乘數科股權、無任何業務往來

港產美股尚乘數科（ATMD Digital，美：HKD）在美股掛牌後升幅驚人，市值更一度晉身世界十大之列，港美投資者熱議。尚乘數科更在招股書提及李嘉誠家族旗下長和  （00001）  為尚乘集團創始股東，在尚乘集團公司網站繼續有專屬頁面介紹長和和李嘉誠當年希望「打造領先亞洲的綜合金融機構平台」。

長江集團澄清，長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科之股權，亦與該公司沒有任何業務往來。

尚乘數科上市半個月升逾百倍、市值超滙豐　公司：長和2003年有份成立母企【下一頁】

「尚乘數科之母公司為尚乘集團，長江集團於接近10年前已經出售絕大部份持有之尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售之不足4%極小量權益。」

長江集團：已將尚乘集團權益歸類於一個小額投資項目

長江集團指，集團出售絕大部份持有之尚乘集團權益後，已將僅剩之小量尚乘集團權益，歸類於衆多財務投資中之一個小額項目。

沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」【下一頁】

長江集團強調，現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表；長江集團亦沒有參與尚乘集團的營運，並對該集團之任何業務及計劃一無所知。

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元

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編輯：陳韻妍

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