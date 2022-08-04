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【港產美股】長和、李嘉誠與尚乘數科劃清界線　「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」（第二版）

股市 14:03 2022/08/04

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【港產美股】長江集團：10年前已售出絕大部分尚乘集團持股　沒有直接持有尚乘數科股權、無任何業務往來

港產美股尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）、母企尚乘集團（AMTD Idea，美：AMTD）近日股價暴漲，外界重提李嘉誠旗下長和 （00001） 有份創立尚乘集團。長江集團周四披露，長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科股權，雙方亦無任何業務合作，目前只有尚乘集團4%「極小量權益」。長和下午更新聲明，「現正洽談出售這些股份」。

長和表示，留意到近期傳媒報道提及長江集團旗下公司和資深顧問李嘉誠，因此發出澄清。

尚乘數科上月完成集資1.25億美元後，股價從招股價7.8美元，本周一度暴升至2000美元，最新市值逾2000億美元，較長和系上市公司市值更高。不過，尚乘數科股份成交量低，而且收入與市值有龐大差距，外界視為短線資本炒作。

尚乘數科爆炒後，引來投資者關注公司背景。尚乘數科在招股書提及李嘉誠家族旗下長和為尚乘集團創始股東，在尚乘集團公司網站繼續有專屬頁面介紹長和和李嘉誠當年希望「打造領先亞洲的綜合金融機構平台」。

尚乘數科上市半個月升逾百倍、市值超滙豐　公司：長和2003年有份成立母企【下一頁】+

長江集團：已將尚乘集團權益歸類於一個小額投資項目

「尚乘數科之母公司為尚乘集團，長江集團於接近10年前已經出售絕大部份持有之尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售之不足4%極小量權益。現正洽談出售這些股份。

長江集團在最新聲明表示，集團出售絕大部份持有之尚乘集團權益後，已將僅剩之小量尚乘集團權益，歸類於衆多財務投資中之一個小額項目。

長江集團強調，現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表；長江集團亦沒有參與尚乘集團的營運，並對該集團之任何業務及計劃一無所知。

（第二版加入長江集團更新）

沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」【下一頁】

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

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編輯：陳韻妍

美股 港股 李嘉誠
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