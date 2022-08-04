【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力

▲ 「北斗短報文芯片」可嵌入至智能手機內，讓用戶可以在「不換卡、不換號、不增加外部設備」的情況下，使用北斗系統特有的短報文服務。（法新社）

中國衛星導航系統管理辦公室宣布，已成功研發首顆「北斗短報文芯片」，將使大眾智能手機獲得衛星通訊能力。衛星通訊的優勢，是通訊範圍不受地球表面的物理環境影響，即使身處山區、森林或大海，都能接受訊號。

【手機市場】手機產量過剩 全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%

「北斗短報文芯片」全名為「北斗短報文通信射頻基帶一體化芯片」，是由中國兵器工業集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國電子科技集團有限公司，以及國產手機廠商聯合研發。

支援無地面網絡覆蓋地區 應急通信需要

北斗是全球四大衛星導航系統之一，也是目前唯一具備短報文通信功能的衛星導航系統。北斗三號系統短報文通信服務覆蓋中國及周邊國家和地區，具備低成本、廣覆蓋、高可靠和隨遇接入等特點，可對地面移動通信網絡進行有效補充，以滿足內地在無地面網絡覆蓋地區應急通信、搜索救援等服務需要。

【三星手機】三星公布自助維修計畫 用戶可自行修理Galaxy手機、平板電腦

「北斗短報文芯片」可嵌入至智能手機內，讓用戶可以在「不換卡、不換號、不增加外部設備」的情況下，使用北斗系統特有的短報文服務。這意味著，用戶能夠在緊急情況下，透過手機以北斗衛星信號傳遞信息。

北斗衛星導航系統工程總設計師、中國工程院院士楊長風表示，這是全球首創將短報文通信服務融入大眾手機的技術。據悉，首批支援北斗短報文通信功能的手機產品，預計於2022年內上市。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢